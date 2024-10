"La situación es realmente alarmante", ha asegurado Ayuso en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta sobre la prevalencia de los problemas de salud mental y las ideas suicidas en la sociedad española, algo especialmente preocupante desde la pandemia entre los adolescentes. Un plan nacional de prevención, ha apuntado Díaz, es una buena apuesta porque "los países que lo han puesto en marcha han conseguido reducirlo".

Entre las medidas a implementar, ha destacado la educación de los medios de comunicación para hablar correctamente del suicidio y que las noticias no provoquen un efecto llamada, implementar planes educativos en las redes sociales, seguir con las líneas telefónicas de ayuda al suicidio, abrir centros de apoyo en las comunidades autónomas y continuar apostando en la investigación. La prevención, ha apostillado, es lo más importante y debe llevarse a cabo entre niveles: universal (aplicada a toda la población, con especial foco en los colegios y el acoso escolar); selectiva (enfocada a población vulnerable como adolescentes, personas mayores, migrantes y del colectivo LGTBI); y en aquella población indicada (ciudadanos con trastornos mentales o vivencias traumáticas).

Reducción del 25% en los intentos de suicidio gracias al programa de atención al suicidio | Pexels

Por su parte, Ayuso ha alertado de que el número de plazas para profesionales especializados en salud mental es uno de los cambios urgentes, ya que su presencia en el sistema es "anecdótica". "Si es un ámbito de actuación importante hay que hacer una apuesta firme por las especializaciones de enfermería en salud mental", ha aseverado el ponente, quien ha remarcado que "las plazas que hay son insuficientes". De hecho, ha incidido, hay comunidades autónomas como Castilla y León, Navarra y Cataluña que no tienen la categoría de enfermeros especialistas en salud mental implantada.

Por otro lado, Ayuso ha mencionado el caso de las enfermeras escolares, una figura que en España "no está desarrollada". En Madrid, ha explicado, se está haciendo una "apuesta firme", pero "hay autonomías que tienen una enfermera escolar para toda la región". "Si desde esas edades tempranas trabajamos en la prevención y promoción de la salud mental esos niños serán adultos muchos más sanos", ha subrayado el experto, quien ha hecho especial mención a los casos de acoso escolar.

Por último, Ayuso ha pedido "cuidar a los que cuidan" porque "si los enfermeros no estamos bien no podremos cuidar adecuadamente a la población". "Somos el colectivo profesional al que más agraden los ciudadanos y hay muchas agresiones que no se denuncian, sobre todo las que tienen que ver con agresiones verbales", ha esgrimido el ponente, que también ha mencionado la "fuga de talento" fuera de España que existe actualmente en la enfermería. Para la solución de este problema, ha pedido la inclusión dentro de la futura estrategia de salud mental la atención psicológica y la ayuda a los enfermeros, además de la creación de una ley nacional de enfermería. "Pedimos que nos escuchen, porque tocamos el sufrimiento de los pacientes, de las familias y de los profesionales", ha pedido Díaz, quien ha exigido "consenso político" y no caer "en ideologías o choques que no tengan nada que ver con la prevención del suicidio".