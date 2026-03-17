Para combatir esta falta de diagnóstico, 64 expertos de siete sociedades científicas españolas han firmado el primer consenso nacional sobre el manejo de estas fracturas en fase aguda. El objetivo es claro: unificar criterios médicos, acelerar el tratamiento y evitar que una pequeña fractura se convierta en la antesala de una discapacidad severa.

La osteoporosis afecta aproximadamente al 25% de las mujeres mayores de 50 años, una cifra que se dispara a partir de los 70 y que también impacta de forma significativa en los hombres. El documento, publicado en Archives of Osteoporosis, advierte de que solo un tercio de las fracturas vertebrales son sintomáticas y reciben atención clínica. Esta "invisibilidad" es peligrosa, ya que sufrir una fractura de este tipo duplica el riesgo de padecer una fractura de cadera en el futuro, uno de los incidentes más críticos para la autonomía de las personas mayores.

Diagnóstico rápido y fin de los reposos largos

El consenso establece una hoja de ruta precisa para el Sistema Nacional de Salud. La radiografía simple dorsal y lumbar se sitúa como la prueba inicial obligatoria ante cualquier sospecha, reservando la resonancia magnética para casos de dolor persistente o dudas sobre la antigüedad de la lesión. Una de las novedades más importantes es el enfoque terapéutico: se insta a evitar las inmovilizaciones prolongadas.

Los expertos señalan que el reposo excesivo agrava la fragilidad del paciente anciano, por lo que apuestan por un control del dolor que permita una recuperación funcional precoz. Además, el documento es tajante: la aparición de una fractura vertebral es, en sí misma, un diagnóstico de osteoporosis.

Esto obliga a los facultativos a iniciar un tratamiento específico y medidas de prevención secundaria desde el primer momento. No se trata solo de curar la vértebra dañada, sino de fortalecer el resto del esqueleto para evitar el "efecto dominó" de nuevas roturas, cuyo riesgo es especialmente elevado durante los dos años siguientes al primer episodio.

Coordinación contra el impacto del envejecimiento

En un escenario demográfico donde la población española envejece de forma progresiva, la estandarización de estos criterios clínicos es vital para no saturar los recursos sanitarios. El consenso subraya la necesidad de una coordinación estrecha entre los especialistas hospitalarios y los médicos de Atención Primaria. Esta alianza es la única garantía para asegurar que el paciente no abandone el tratamiento y que su riesgo de fractura sea reevaluado periódicamente.

La prioridad del nuevo protocolo no es solo el episodio agudo, sino la preservación de la independencia del paciente. Al detectar y tratar a tiempo estas fracturas "por fragilidad", se busca reducir drásticamente el impacto del síndrome metabólico y la discapacidad asociados al sedentarismo forzado por el dolor. En definitiva, este primer consenso nacional nace con la vocación de que ninguna fractura vertebral vuelva a ser ignorada como un simple "gaje del oficio" de envejecer.