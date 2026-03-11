Constantes y Vitales, la iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de Atresmedia, lleva más de una década impulsando la ciencia en España, potenciando la investigación médica y apoyando a nuestros científicos. Hemos hablado en exclusiva con Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades quien nos ha recibido en su despacho para hablar sobre ciencia, el papel de la sociedad en estos tiempos convulsos y la relevancia de esta iniciativa en su objetivo de poner en valor la investigación científica y la inversión en ciencia.

"Habéis hecho que la gente sea más consciente de lo que significa la ciencia, la investigación, el impacto que tiene en sus vidas y, por otra parte, nos habéis llevado a las administraciones y responsables de esa financiación a hacer un mejor trabajo", ha asegurado la ministra en referencia al papel desempeñado por Constantes y Vitales desde su creación hace más de una década.

El problema del negacionismo científico

"Está demostrado que, cuando no apoyamos la ciencia, perdemos como sociedad y como país", ha destacado Morant. "Es imprescindible que la ciencia se haga en nuestro país, que los jóvenes sepan que tienen una oportunidad para hacer ciencia en nuestro país. Eso no caduca, eso sigue en vigor". La ministra también apunta uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad: el negacionismo científico. "La ciencia no se puede negar, porque lo que se niega no se puede combatir. Si tu niegas el cambio climático no lo combates", y destaca la importancia de los medios de comunicación en la divulgación y la lucha contra la desinformación y los bulos.

Por otro lado, la ministra ha querido poner en valor el nivel de la ciencia y la sanidad en España, "en nuestro país tenemos un sistema sanitario que es la envidia del mundo. Nuestro buen punto de partida es este sistema público de sanidad. Somos muy buenos haciendo ciencia. Somos líderes en el mundo en ensayos clínicos, somos de los primeros países que llevamos la investigación sanitaria a los pacientes para poder curar incluso de lo que existe ya en el mercado". Es lo que se entiende como 'salud de vanguardia'. "Que tú puedas entrar en un hospital y que tengas la seguridad de que, a través del sistema nacional de salud, te van a dar el mejor tratamiento personalizado".

El papel de Constantes y Vitales

Antes de terminar esta entrevista exclusiva, la ministra Morant ha querido poner en valor el papel de Constantes y Vitales en el futuro: "cada vez que Constantes y Vitales pone un reto encima de la mesa y asume uno de los retos sociales, está siendo voz del pueblo. La mejor manera de caminar, es caminar juntos; El pueblo y las administraciones. Para mí, es fantástico que este proyecto, habiendo alcanzado en gran parte sus objetivos, no cierre la puerta, sino que se abra a nuevos objetivos y nuevos retos".