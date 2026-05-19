La ortorexia surge precisamente en ese punto, cuando la persona empieza a centrar su rutina en la idea de comer de la forma más pura y perfecta posible, hasta el extremo de que cualquier alimento que no encaje en sus criterios genera malestar o ansiedad. Aunque no está reconocida oficialmente como un trastorno alimentario, los especialistas advierten de que sus efectos pueden ser igual de limitantes y afectar tanto a la salud física como al equilibrio emocional.

Primeros cambios

El proceso suele comenzar con una intención positiva como mejorar los hábitos, sentirse mejor o adoptar una dieta más equilibrada. Con el tiempo, esa motivación inicial se convierte en una dinámica rígida en la que la comida deja de ser un elemento cotidiano y pasa a ser un foco constante de control. La persona revisa etiquetas, elimina grupos de alimentos sin supervisión profesional y dedica una parte desproporcionada de su día a planificar lo que va a comer. Desde fuera, este comportamiento puede confundirse con un estilo de vida saludable, pero en realidad implica una relación tensa y poco flexible con la alimentación, marcada por la culpa cuando no se cumplen los estándares autoimpuestos.

Uno de los rasgos más característicos de la ortorexia es que no se centra en la cantidad de comida, sino en la calidad percibida. No se busca adelgazar, sino alcanzar un ideal de pureza alimentaria que, en la práctica, resulta inalcanzable. Esta presión constante puede provocar déficits nutricionales, cansancio, irritabilidad y un deterioro progresivo del bienestar emocional. Además, la obsesión por controlar cada detalle de lo que se come suele derivar en aislamiento social, ya que improvisar una comida fuera de casa o aceptar una invitación se convierte en una fuente de estrés. La alimentación deja de ser un acto cotidiano para transformarse en un examen permanente.

El impacto de las redes sociales

Las redes sociales desempeñan un papel clave en la expansión de este fenómeno. La exposición continua a contenidos que promueven dietas estrictas, listas de alimentos buenos y malos o estilos de vida aparentemente perfectos refuerza la idea de que existe una forma correcta de alimentarse. La falta de regulación en la divulgación nutricional contribuye a que muchas personas adopten pautas restrictivas sin tener en cuenta sus necesidades reales. Los profesionales insisten en que una alimentación saludable no debería basarse en prohibiciones, sino en equilibrio, variedad y flexibilidad.

Para abordar la ortorexia es necesario un enfoque multidisciplinar que combine psicología y nutrición. El objetivo es recuperar una relación más tranquila con la comida, desmontar creencias rígidas y aprender a tolerar la imperfección en la alimentación. Los especialistas recuerdan que cuidarse no implica vivir pendiente de cada ingrediente, sino encontrar un punto en el que la comida aporte bienestar sin convertirse en una fuente de angustia. Detectar las señales a tiempo es fundamental para evitar que este comportamiento evolucione hacia trastornos más graves o hacia un aislamiento emocional que afecte a la calidad de vida.