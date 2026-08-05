Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco que forma parte de las primeras líneas de defensa del organismo y los resultados muestran que estas células se adaptan al entorno de la leche materna y adquieren propiedades relacionadas con el transporte de anticuerpos y la regulación de la respuesta inmunitaria.

Este hallazgo ayuda a comprender mejor cómo la madre proporciona protección inmunológica al recién nacido a través de la lactancia, ha informado el Ibima en un comunicado.

Aunque los beneficios nutricionales e inmunológicos de la leche materna son bien conocidos, todavía se desconocen muchos de los mecanismos que explican su capacidad protectora y uno de los componentes menos estudiados es su población de células vivas, especialmente abundante en el calostro.

Mediante el análisis de muestras de sangre y calostro, el equipo investigador comprobó que los neutrófilos constituyen una parte destacada de las células presentes en la primera leche materna.

Sin embargo, al comparar los neutrófilos del calostro con los de la sangre de las mismas madres, descubrieron que estas células experimentan una profunda transformación, adquiriendo un perfil biológico diferente.

Los investigadores observaron que los neutrófilos del calostro presentan menos gránulos en su interior y una menor capacidad para desplazarse o capturar bacterias, dos de sus funciones defensivas más habituales.

En cambio, contienen una mayor cantidad de proteínas relacionadas con el reconocimiento de antígenos, la respuesta inmunitaria basada en anticuerpos y el sistema del complemento, otro de los mecanismos de defensa del organismo.

Inmunoglobulinas, anticuerpos fundamentales para proteger las mucosas

El estudio detectó que los neutrófilos del calostro contienen y liberan inmunoglobulinas, anticuerpos fundamentales para proteger las mucosas del recién nacido durante una etapa en la que su sistema inmunitario todavía está en desarrollo.

También se identificó una elevada presencia del receptor de inmunoglobulina polimérica, conocido como PIGR, una proteína implicada en el transporte de anticuerpos a través de los tejidos. Estos resultados apuntan a que los neutrófilos del calostro podrían actuar como vehículos celulares capaces de transportar y liberar moléculas defensivas.

De este modo, contribuirían a conectar dos grandes ramas del sistema inmunitario: la inmunidad innata, que proporciona una respuesta rápida y general, y la inmunidad adaptativa, más especializada y basada, entre otros elementos, en los anticuerpos.

Otro de los resultados destacados es que el propio entorno de la leche materna parece contribuir a la transformación de estas células. El equipo expuso neutrófilos procedentes de la sangre a la fracción líquida del calostro y, tras esta exposición, las células modificaron parte de sus características y comenzaron a parecerse a los neutrófilos presentes de forma natural en la leche materna.

Este resultado sugiere que el entorno del calostro no es únicamente un medio de transporte, sino que también puede favorecer la especialización de las células inmunitarias que contiene.

Los investigadores comprobaron además que las sustancias liberadas por los neutrófilos del calostro podían modificar determinados marcadores de activación en linfocitos maternos cultivados en el laboratorio.

Los hallazgos abren una nueva línea de investigación para comprender el papel de las células vivas presentes en la leche materna y los mecanismos mediante los que el calostro contribuye a proteger al bebé durante sus primeros días de vida.