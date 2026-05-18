Con opciones terapéuticas tradicionalmente limitadas y dudas flotando sobre la seguridad de alternativas como el paracetamol, un nuevo e importante estudio internacional aporta una sólida dosis de tranquilidad al demostrar que el uso de Antiinflamatorios No Esteroideos, entre los que se encuentran fármacos de uso común como el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno, no incrementa el riesgo de defectos congénitos mayores si se toman durante el primer trimestre del embarazo.

La investigación, llevada a cabo por la Universidad Ben-Gurion del Negev y los Servicios de Salud Clalit en Israel, ha analizado una base de datos masiva de 264.858 embarazos a lo largo de dos décadas. De ellos, más de 20.000 estuvieron expuestos a este tipo de analgésicos durante las primeras etapas del desarrollo fetal. Los resultados, publicados en la revista científica PLOS Medicine, arrojan que los índices de malformaciones graves en los bebés expuestos son equivalentes a los de aquellos cuyas madres no consumieron estos medicamentos, descartando un vínculo causal.

Evidencia sin fisuras por órganos o dosis

Para garantizar la máxima fiabilidad de las conclusiones, los investigadores rastrearon los problemas de salud no solo en el momento del nacimiento, sino también a través de los registros de interrupción del embarazo y durante el primer año de vida de los lactantes. El análisis pormenorizado confirmó que no existe ninguna asociación de peligro con ningún fármaco en particular; siendo el ibuprofeno el más utilizado por las pacientes, ni se detectaron daños en sistemas orgánicos específicos, como el cardiovascular, el nervioso central, el musculoesquelético, el gastrointestinal o el genitourinario.

El rigor del estudio destaca además por haber tenido en cuenta múltiples variables maternas que podrían alterar los resultados, tales como la edad, la presencia de obesidad o diabetes, el origen étnico, el uso previo de ácido fólico e incluso el motivo médico subyacente que obligó a tomar el antiinflamatorio. Los análisis de dosis-respuesta tampoco mostraron ningún patrón de riesgo relacionado con una mayor acumulación o consumo del medicamento en el organismo.

Una herramienta clave para la decisión clínica

Para sortear los sesgos habituales de los estudios basados en datos del mundo real, donde a veces el consumo de medicamentos cotidianos y de venta libre puede quedar fuera de los historiales clínicos oficiales, el equipo científico aplicó metodologías estadísticas avanzadas para verificar que cualquier potencial falta de información no alterara la validez de los resultados confirmados.

Los autores de la investigación insisten en que estos hallazgos suponen una herramienta de enorme valor práctico en las consultas. Disponer de evidencia científica sólida y tranquilizadora permite a los profesionales de la salud y a las futuras madres tomar decisiones informadas, seguras y libres de alarmismos innecesarios a la hora de aliviar síntomas agudos durante una etapa tan delicada como el inicio de la gestación.