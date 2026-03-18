La reciente Encuesta Europea de Salud Cardiovascular, realizada por Daiichi Sankyo en seis países, arroja datos preocupantes: el 74% de los españoles ignora que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país. Esta percepción de que el corazón es un "problema de hombres" está costando vidas, ya que retrasa el diagnóstico y minimiza la importancia de factores de riesgo exclusivamente femeninos como la preeclampsia o la menopausia precoz.

La brecha de información es alarmante. Mientras que el 78% identifica el dolor de pecho como síntoma clave, el 85% de los españoles desconoce que la sintomatología puede variar drásticamente entre sexos. Esta falta de conocimiento se traduce en una espera peligrosa: el 40% de las mujeres aguarda más de seis semanas antes de consultar a un médico ante una sospecha, frente al 28% de los varones. Como recuerda el estudio, el 80% de las muertes prematuras por estas patologías son prevenibles, pero la prevención exige una conciencia que hoy brilla por su ausencia.

Factores de riesgo y la barrera del estilo de vida

En España, el peso corporal es el factor de riesgo más reconocido, seguido de cerca por la hipertensión y el colesterol. Sin embargo, aparecen nuevos obstáculos en el día a día: el sedentarismo y la mala dieta son señalados por el 72% de los encuestados, pero un 27% añade un factor determinante en la sociedad actual: la falta de tiempo. Además, el estrés se consolida como una barrera de salud mental con impacto directo en el corazón, identificada por el 60% de las mujeres y el 51% de los hombres.

Un dato que invita a la reflexión es el origen de la información. El médico de Atención Primaria sigue siendo la fuente más fiable para el 68% de los ciudadanos, muy por encima de las redes sociales. No obstante, el sistema sanitario también refleja sesgos: la información sobre riesgos cardiovasculares se ofrece con más frecuencia a los hombres (36%) que a las mujeres (29%), alimentando el mito de la inmunidad femenina ante los problemas de corazón.

El reto de la adherencia y el futuro digital

Quizás el dato más impactante del sondeo es la fragilidad del compromiso con el tratamiento. Casi un 68% de las personas que han sufrido un infarto abandona la medicación durante el primer año. Esta falta de adherencia es un desafío crítico para el sistema sanitario, ya que anula los beneficios del diagnóstico y aumenta exponencialmente el riesgo de un segundo episodio, a menudo más grave que el primero.

De cara al futuro, la tecnología parece ser el aliado esperado. El 46% de los españoles ya considera útiles las aplicaciones digitales para el autocuidado, y casi la mitad de los pacientes europeos estaría dispuesto a integrar soluciones basadas en inteligencia artificial para monitorizar su salud. Mejorar la educación, eliminar los sesgos de género y apoyarse en la innovación tecnológica son los tres pilares necesarios para que nuestro corazón deje de ser ese gran desconocido.