Este fluido incoloro que baña el cerebro y la médula espinal ha resultado ser una "ventana" de alta resolución que refleja con precisión lo que ocurre en el epicentro de la enfermedad, convirtiéndose en una herramienta de pronóstico con un potencial sin precedentes.

Gracias al análisis de más de 70.000 células, los investigadores han logrado descodificar las interacciones entre el sistema inmunitario y las células cancerosas. El estudio, publicado tras una estrecha colaboración con la Universidad Goethe de Fráncfort, demuestra que cada tipo de tumor genera su propio "microambiente" en este líquido. Según explica el inmunólogo Juan Nieto, autor principal del trabajo, comprender este entorno permite saber no solo cómo se comporta el tumor, sino cómo está reaccionando el organismo para intentar combatirlo.

Secuenciación pionera y sensores de defensa

Para alcanzar estos resultados, el equipo del CNAG ha empleado técnicas de vanguardia que permiten estudiar el ARN de cada célula de forma individual. Esta metodología ha revelado cómo se activan los genes frente a la enfermedad y, específicamente, cómo se comportan los receptores de las células T. Estos receptores actúan como sensores biológicos diseñados para detectar y atacar el cáncer; su nivel de expansión en el líquido cefalorraquídeo es un indicador directo de la intensidad y eficacia de la respuesta inmunitaria del paciente.

El estudio no se ha detenido en el análisis celular, sino que lo ha complementado con el estudio del ADN tumoral y una tecnología avanzada denominada transcriptómica espacial. Esta herramienta permite mapear las células en su entorno real, identificando vulnerabilidades genéticas del tumor que antes permanecían ocultas. Al cruzar estos datos, los científicos pueden visualizar la batalla biológica en tiempo real, identificando por qué algunos tratamientos fallan y otros logran frenar el avance de la masa tumoral.

Hacia la inmunoterapia personalizada

Este hallazgo abre la puerta a una nueva era de terapias personalizadas. Al conocer el perfil específico de las defensas en el líquido cefalorraquídeo de cada paciente, los oncólogos podrían diseñar estrategias que aprovechen y potencien la propia respuesta inmunitaria del organismo. La investigadora Paula Nieto destaca que este enfoque permite una medicina de precisión donde el tratamiento se adapta a la "firma" biológica única de cada caso, optimizando las posibilidades de éxito.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una segunda fase de expansión. Los investigadores están aplicando este modelo a un grupo mayor de pacientes para monitorizar cómo cambia el paisaje celular del líquido cefalorraquídeo antes y después de los tratamientos convencionales. Este seguimiento permitirá entender los mecanismos de resistencia del cáncer y ajustar las terapias de forma dinámica, transformando un fluido que antes era solo un amortiguador biológico en el mejor aliado para vencer a los tumores cerebrales.