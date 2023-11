Javier García es presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de la Academia Joven de España, Catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Alicante y Catedrático Rafael del Pino en Ciencia y Sociedad.

García Martínez ha hecho contribuciones fundamentales a la química especialmente en el desarrollo de técnicas de reconocimiento y autoensamblaje molecular que permiten reducir significativamente las limitaciones difusionales de los principales catalizadores comerciales. Sus descubrimientos se utilizan en laboratorios de todo el mundo para preparar catalizadores avanzados y se aplican comercialmente reduciendo las emisiones de importantes procesos industriales. Dirige el laboratorio de nanotecnología molecular de la universidad de Alicante donde desarrolla mejores biocombustibles, celdas solares avanzadas y nuevos sistemas de almacenamiento de hidrógeno.

Transferencia de tecnología

Javier ha desarrollado una extensa actividad de transferencia tecnológica con algunas de las empresas químicas más importantes del mundo que están usando los catalizadores desarrollados por Javier. La multinacional Shell adquirió en 2016 varias de sus patentes que utiliza en distintas unidades de hidrocraqueo y la multinacional W.R. Grace comercializa los catalizadores en todo el mundo desde 2019. Javier participa desde hace más de una década en el informe anual del Foro Económico Mundial sobre el futuro de la tecnología. Desde 2019, dirige la cátedra de ciencia y sociedad de la Fundación Rafael del Pino donde coordina el informe sobre innovación y competitividad de la economía española.

Emprendimiento: de la creación a la venta de una empresa

En 2009, Javier fundó Rive Technology, una empresa que ha transformado uno de los procesos industriales más importantes, el craqueo catalítico. Rive Technology fue adquirida recientemente por W.R. Grace, la empresa líder del sector, en una de las mayores operaciones financieras del año. Para dar una idea del logro que esto representa basta con señalar que cada año se producen 800 mil toneladas de catalizador de craqueo. Gracias al uso de la tecnología desarrollada por Javier, se ahorran más de 100.000 toneladas de CO2 al año.

Ayudando a una nueva generación de jóvenes científicos emprendedores

El compromiso de Javier con el fomento del emprendimiento y la transferencia de tecnología le ha llevado a fundar y presidir la Academia Joven de España ̶ que reúne a algunos de los mejores investigadores jóvenes de nuestro país y mentoriza a decenas de estudiantes ̶ y la aceleradora Celera que, desde hace ocho años formación, oportunidades y recursos a más de 80 jóvenes para que puedan desarrollar sus propios proyectos.

Actividad internacional

Desde 2009, Javier es miembro del Foro Económico Mundial y asesora sobre transferencia tecnológica a la Comisión Europea y grandes empresas. Su trayectoria en la transferencia de tecnología ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes. Por ejemplo, la American Chemical Society, le ha concedido su premio al mejor emprendedor en EEUU, el prestigioso Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success. Asimismo, fue el primer español que recibió el Emerging Researcher Award y el European Young Chemist Award. La Asociación de Científicos Españoles en los Estados Unidos (ECUSA) le concedió el Premio a la Mejor Innovación en los EE.UU. y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) el Premio TR35 Innovator of the Year. En España, recibió en 2014 el Premio Rey Jaime I y en 2018 la placa de honor de la Asociación Española de Científicos. Su destacada actividad en la transferencia de tecnología le ha llevado a ser vicepresidente del comité de tecnología del Foro Económico Mundial y miembro de la Round Table of Top Entrepreneurs de la Comisión Europea. El prestigio internacional de Javier queda de manifiesto por su reciente elección como presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC. Además, forma parte de varios consejos asesores, de prestigiosos comités editoriales y, desde 2015, es miembro del panel PE5 de la ERC Starting Grant.