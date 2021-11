PARA MEJORAR Y ALARGAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Profesionales del Hospital Universitario La Paz investigan la manera de detectar tumores cerebrales de forma precoz y no invasiva, a través del proyecto ‘Early molecular nanoDIAGnostics of Brain tumors using ImmuePET’ (DIAGBI). La iniciativa está destinada a los tumores cerebrales más agresivos y con menos esperanza de vida, como es el caso de los glioblastomas.