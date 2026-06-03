Un equipo liderado por el investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, José Vicente Sánchez Mut, junto al investigador de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne Johannes Gräf (Suiza), ha identificado una molécula experimental capaz de reprogramar las células inmunes del cerebro para recuperar parte de su función protectora frente al alzhéimer.

El compuesto, denominado OLE y derivado del gen PM20D1, actúa sobre la microglía, las células encargadas de limpiar los depósitos tóxicos en el cerebro. El alzhéimer se caracteriza, entre otros factores, por la acumulación de placas de beta-amiloide y por el deterioro progresivo de la microglía. Con el avance de la enfermedad, estas células pierden parte de su capacidad protectora y pueden contribuir al daño neuronal. La nueva molécula consigue revertir ese proceso, devolviendo a la microglía a un estado más beneficioso para el paciente.

Cómo actúa el compuesto OLE

Los investigadores observaron que OLE ayuda a la microglía a desplazarse hacia las placas de beta-amiloide y rodearlas, generando una especie de barrera que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral. En palabras del propio Sánchez Mut: "Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía. Nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso e identifican nuevas vías terapéuticas para luchar contra la enfermedad".

Para llegar a estas conclusiones, el equipo empleó distintos modelos experimentales. Primero trabajaron con gusanos modificados para producir beta-amiloide, donde el tratamiento con OLE redujo la acumulación de agregados y mejoró la movilidad de los organismos. Posteriormente, administraron el compuesto durante tres meses a ratones modelo de alzhéimer. Tras el tratamiento, los animales mostraron un mejor rendimiento en pruebas de memoria y una reducción de las placas de beta-amiloide asociadas a la enfermedad.

Resultados prometedores a nivel celular

El análisis celular del estudio reveló que la microglía era el tipo celular más sensible al tratamiento. Tras recibir OLE, estas células activaban mecanismos relacionados con la eliminación del beta-amiloide y recuperaban su capacidad de movilidad. En cultivos neuronales sometidos a estrés similar al observado en el alzhéimer, el tratamiento aumentó la supervivencia celular, lo que sugiere que también ejerce un efecto protector directo sobre las neuronas.

Victoria Pozzi, primera autora del estudio, explicó que el análisis de célula única les permitió comprobar que el compuesto ayudaba a la microglía a desplazarse hacia las placas y a contener mejor el daño asociado a la enfermedad.

Patentes europeas y horizonte terapéutico

Los resultados del estudio están protegidos por dos patentes europeas, una de ellas de titularidad del CSIC. Los autores señalan que este avance refuerza el potencial de la investigación para convertirse en el futuro en una herramienta terapéutica real contra el alzhéimer, aunque advierten que aún queda recorrido hasta llegar a aplicaciones clínicas en humanos.

La investigación ha contado con financiación de diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Pasqual Maragall, el Consejo Europeo de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.