Los próximos días comenzará la campaña de vacunación contra la gripe. Si bien su incidencia el año pasado fue prácticamente anecdótica debido a las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus, la situación de este invierno será diferente.

En este sentido, cuando existe un virus respiratorio abundante, como es el caso del SARS-CoV-2, resulta tan predominante que apenas deja espacio para otros virus. Sin embargo, este año, se van a relajar las medidas contra la Covid-19 debido al descenso de su incidencia.

Todo ello hace que el virus de la gripe resulte bastante impredecible, y es probable que se abra paso entre el hueco que vaya dejando el coronavirus. Por su parte, se desconoce cuál será la cobertura vacunal de la gripe.

Si embargo, se espera que se repitan los mismos resultados del año pasado, cuando se subió cerca de un 10% de la cobertura de vacunación mayor de 65 años. Además, la campaña de vacunación contra la gripe de este año coincidirá con la dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 para la población de riesgo.

En este sentido, será posible administrar una dosis de cada vacuna en cada brazo, facilitando así los procesos vacunales, ya que de una sola visita se saldrá vacunado con dos productos.

Con respecto a la vacunación contra la Covid-19, la cobertura ha ido disminuyendo con el progreso de la pandemia, lo que significa que el final está un poco más cerca, aunque aún quede camino por delante.

Si bien no es posible decir que no habrá una sexta ola, esta no será tan grave como las anteriores, debido a que los casos que requieren hospitalizaciones e ingresos en UCI, o provocan fallecimientos, están mucho más suavizados gracias a la vacunación.