El estudio, publicado en la revista 'Frontiers in Cellular and Infection Microbiology' y liderado por el grupo de Virología e Inmunidad Innata (VII) de la Universidad CEU San Pablo, alerta sobre el riesgo de complicaciones bacterianas secundarias más allá de las bacterias más comunes que causan neumonías respiratorias asociadas a infecciones gripales, analizando la microbiota pulmonar en cerdos.

Este modelo animal es especialmente relevante porque presenta una enfermedad gripal similar a la de los humanos. Además, el cerdo actúa como reservorio y 'mezclador genético' de virus gripales con potencial pandémico, como se evidenció en la pandemia H1N1 de 2009. Sin embargo, hasta ahora se sabía poco sobre cómo la gripe afecta directamente el ecosistema bacteriano pulmonar.

La investigación se realizó con muestras de necropsias de pulmones de cerdos de distintas regiones españolas, utilizando tecnología de secuenciación de tercera generación de nanoporos y herramientas bioinformáticas avanzadas.

El equipo comparó la microbiota de 53 cerdos infectados y 39 sanos, evaluando métricas de riqueza y diversidad bacteriana, además de modelos predictivos de agrupamiento de especies. Según los investigadores, "este estudio contribuye a explicar las complicaciones asociadas a la infección por gripe, que pueden dar lugar a infecciones y neumonías bacterianas secundarias". Una mejor comprensión de cómo la infección por gripe debilita el sistema inmunitario y favorece infecciones bacterianas posteriores puede permitir el desarrollo y optimización de los tratamientos", indicó Jordi Cano Ochando, del Laboratorio de Referencia e Investigación en Inmunología del CNM del ISCIII.

En la actualidad, el diagnóstico microbiológico y el tratamiento de las infecciones se centra en encontrar el virus causante de la infección gripal y, en caso de una neumonía bacteriana posterior, la bacteria responsable de la complicación", señaló Javier Arranz-Herrero, primer autor del estudio y que ha realizado este trabajo desde el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad CEU San Pablo.

El papel de las bacterias oportunistas

Las bacterias causantes de las neumonías, "nuestro sistema respiratorio está colonizado por multitud de bacterias que conviven con nosotros. Algunas de ellas se aprovechan de la infección gripal para replicarse y complican el cuadro clínico de la infección", indicó Sara Izpura de Luis, coautora del estudio. "En este estudio observamos las, pero también, cómo éstas no están solas. Habiendo una gran diversidad bacteriana que acompaña a las que comúnmente son diagnosticadas", apuntó.

"En estos momentos, no se conoce el papel de esta diversidad bacteriana, así como cómo puede determinar el desarrollo de la enfermedad tanto en infecciones virales donde no llegue a desarrollarse una neumonía bacteriana posterior, como en aquellas donde sí se produce y el tratamiento antibiótico no termina de solucionar el problema", señaló Estanislao Nistal Villán, coautor y responsable de la investigación. Los investigadores recalcan que esta metodología y sus resultados abren la puerta a estudios similares en humanos y a posibles aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, permitiendo anticipar complicaciones asociadas a la gripe y otras enfermedades respiratorias causadas por virus.

Colaboración internacional

En el estudio han participado, además del grupo VII del CEU, los grupos de Gustavo del Real (INIA), María Montoya (CIB), Adolfo García-Sastre (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), César Bernardo Gutiérrez Marín (Universidad de León), Juergen Richt (Kansas State University), Eric Bortz (Universidad de Alaska), Jordi Cano Ochando (Instituto de Salud Carlos III -ISCIII-) y Juan Luis Tejerina del Valle (Salamanca). El estudio es parte del trabajo del CRIPT Center for Influenza Research del programa CEIRR, financiado por el NIAID de los Estados Unidos de América.