El síndrome de Davet no solo provoca crisis epilépticas frecuentes y difíciles de controlar, sino que acarrea un deterioro del desarrollo neurológico, problemas de movimiento y un elevado riesgo de muerte prematura que los fármacos actuales no logran frenar.

Lo que hace que este avance sea histórico es que, por primera vez, se muestra el potencial de mitigar el impacto cognitivo y conductual de la enfermedad. El zorevunersen actúa directamente sobre la raíz del problema: el gen defectuoso SCN1A. En los pacientes con Dravet, una copia de este gen no produce suficiente proteína para que las neuronas funcionen correctamente. El nuevo medicamento aumenta los niveles de esta proteína esencial, restaurando la función celular y permitiendo que los niños lleven vidas significativamente más saludables y felices.

Resultados que cambian vidas

En el ensayo participaron 81 menores de entre dos y dieciocho años que sufrían una media de 17 convulsiones al mes. Los resultados a largo plazo son asombrosos: aquellos que recibieron las dosis más altas vieron caer sus crisis entre un 59 % y un 91 % durante los primeros 20 meses de seguimiento.

Además, la mayoría de los efectos secundarios registrados fueron leves, lo que confirma que el tratamiento es seguro y bien tolerado por los pacientes. La calidad de vida mejoró de forma sostenida a lo largo de tres años, ofreciendo un respiro a familias que conviven con un estrés constante.

La profesora Helen Cross, directora del Instituto de Salud Infantil del UCL, describe como "desgarrador" ver las limitadas opciones que existían hasta ahora para estas epilepsias genéticas. Sin embargo, este nuevo enfoque mediante punción lumbar cambia las reglas del juego al no limitarse a paliar los síntomas, sino a corregir el desequilibrio biológico de base. El éxito de esta fase inicial ha sido tan contundente que ya se ha puesto en marcha un estudio de fase tres para evaluar el tratamiento con mayor profundidad y llevarlo a la práctica clínica habitual.

Esperanza para el futuro neurológico

La comunidad médica y las asociaciones de familias, como Dravet Syndrome UK, han recibido estos datos con un entusiasmo contenido pero vibrante. Hasta el momento, no existían medicamentos aprobados que abordaran los efectos devastadores en la memoria y el comportamiento, lo que convertía al Dravet en una condena al deterioro progresivo.

El hecho de que el zorevunersen pueda frenar ese declive cognitivo supone una revolución en la neurología pediátrica, transformando una enfermedad de pronóstico sombrío en una condición gestionable. Este hallazgo no solo beneficia a los pacientes con este síndrome específico, sino que sienta un precedente para tratar otras formas de epilepsia genética mediante terapias que actúan sobre el ADN.

La medicina personalizada está demostrando que, al entender el mapa genético de cada enfermedad, es posible diseñar "llaves" maestras que abran la puerta a una infancia libre de crisis. Ahora, el foco está puesto en completar los ensayos finales para que esta promesa se convierta en una realidad accesible para todos los hogares afectados.