Esta afección, denominada técnicamente leuconiquia, suele ser el resultado de pequeños golpes o "microtraumatismos" que a menudo ni recordamos. El doctor Alfredo García, dermatólogo del Hospital Clínico San Carlos, explica que estas marcas aparecen cuando la matriz de la uña sufre un daño leve, manifestándose como puntos que se desplazan hacia el exterior conforme la uña crece.

En la mayoría de los casos, la leuconiquia punteada no requiere tratamiento ni debe ser motivo de alarma; simplemente hay que esperar a que la uña complete su ciclo de crecimiento natural. No obstante, el especialista advierte que en adultos, y especialmente en mujeres, estas manchas son muy frecuentes debido a las manicuras agresivas. Tocar o retirar la cutícula es una práctica de riesgo, ya que al estar tan cerca de la matriz, es muy probable causar un daño inadvertido que terminará floreciendo como una mancha blanca semanas después.

Cuándo debemos sospechar de algo más

Aunque los golpes son la causa principal, existen señales que obligan a prestar una atención especial. Si la mancha blanca es inusualmente grande, si aparece cerca del pliegue (borde proximal) o si, curiosamente, la mancha permanece fija mientras la uña crece, es el momento de acudir al dermatólogo. Estos signos pueden ocultar afecciones más complejas como la onicomicosis (infección por hongos) o, en casos extremadamente raros, ser el reflejo de una insuficiencia hepática avanzada o un síndrome nefrítico.

Otro caso particular ocurre en pacientes bajo tratamiento de quimioterapia. Debido a que esta medicación se administra por ciclos, la uña puede presentar líneas blancas transversales que coinciden exactamente con los periodos en los que se recibió el fármaco. Es una muestra visual de cómo el organismo reacciona a la medicación potente, afectando temporalmente la formación de la queratina en la matriz ungueal.

Prevención y cuidado de la cutícula

La prevención de la leuconiquia por traumatismos es, en la práctica, casi imposible, ya que los golpes cotidianos son inevitables. Sin embargo, el mejor consejo de los expertos para mantener unas manos sanas es la protección de la cutícula. Esta barrera natural protege la zona de donde nace la uña; si se manipula en exceso, se corta o se empuja con fuerza, estamos dañando la "fábrica" de la uña. Mantener la cutícula intacta es la mejor garantía para evitar esas antiestéticas marcas blancas.

En definitiva, ante la aparición de un pequeño punto blanco, lo más probable es que se trate de un simple golpe olvidado. Solo si el patrón cambia o la mancha se extiende de forma agresiva debemos buscar ayuda profesional. Olvida los suplementos de calcio innecesarios: la paciencia y el respeto a la fisionomía de tus manos son las únicas curas reales para que tus uñas luzcan impecables de nuevo.