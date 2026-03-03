El estudio, publicado en la revista Trends in Immunology, destaca el papel crucial de los linfocitos T, unos glóbulos blancos que no solo favorecen la producción de leche, sino que se convierten en un "pasaporte inmunitario" con efectos duraderos para la salud de ambos.

Históricamente se pensaba que las células inmunes en la mama no influían en la generación del alimento, pero los nuevos hallazgos demuestran que ciertos subconjuntos de células T se expanden específicamente durante este periodo. Estas células ayudan a la maduración de las glándulas mamarias y, al mismo tiempo, generan una protección a largo plazo contra el cáncer de mama, reduciendo el riesgo de sufrir esta enfermedad en la mujer años después de haber amamantado.

Un sistema de defensa transferible

Para el bebé, la leche materna no es solo comida; es una comunicación directa entre el sistema inmunitario de la madre y el suyo propio. Los investigadores han confirmado que las células T maternas viajan a través de la leche para moldear las defensas del recién nacido. Este proceso ayuda a que el sistema inmunitario infantil madure correctamente, favorece la salud de las bacterias intestinales y proporciona una protección directa contra infecciones en una etapa de alta vulnerabilidad.

Esta transferencia celular explica por qué los beneficios de la lactancia se prolongan mucho más allá del destete. Al recibir estas células activas, el organismo del bebé aprende a regularse, lo que disminuye el riesgo de desarrollar alergias o enfermedades autoinmunes en el futuro. Es, en esencia, un estado de "inmunorregulación" que establece los cimientos de la salud para toda la vida.

Nuevas fronteras en la salud materna

Comprender la biología de este proceso también abre puertas para tratar problemas comunes durante el postparto. La investigación sugiere que muchas dificultades en la producción de leche o la aparición de infecciones como la mastitis podrían tener su origen en una mala regulación de estas células T. Al descifrar estas señales, los médicos podrían diseñar mejores estrategias para apoyar a las madres que desean amamantar y no pueden hacerlo por causas fisiológicas.

La ciencia busca ahora entender qué señales guían a estas células hacia la glándula mamaria y cómo exactamente logran frenar el desarrollo de células tumorales en la madre. Lo que está claro es que la lactancia debe dejar de verse únicamente como un acto de alimentación para entenderse como un proceso inmunitario complejo. Este cambio de perspectiva es vital para quela salud pública y la medicina sigan impulsando la lactancia como una herramienta de prevención y bienestar global.