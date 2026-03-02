España no solo es un punto clave en su estudio, sino que concentra la mitad de todos los casos registrados a nivel global, localizándose principalmente en el País Vasco, Navarra y la Sierra del Segura en Jaén. A diferencia del insomnio común, esta es una enfermedad priónica originada por la mutación del gen PRNP. Los priones son proteínas que, al plegarse de manera incorrecta, se vuelven infecciosas y se expanden por el tejido cerebral. Esta alteración es de herencia genética dominante: si una persona posee el gen alterado, desarrollará la enfermedad con total seguridad durante su etapa adulta, enfrentándose a un proceso para el que, a día de hoy, no existe tratamiento ni cura.

Un cerebro que pierde la capacidad de apagarse

El síntoma que da nombre a la enfermedad es un insomnio progresivo que comienza de forma leve pero que evoluciona hasta la desaparición total de las fases de sueño. Como explica la neuróloga Elena Urrestarazu, llega un momento en el que la actividad cerebral típica del sueño profundo se desvanece, haciendo imposible distinguir si el paciente está despierto o dormido. Sin embargo, los especialistas insisten en que la falta de descanso es solo la punta del iceberg de un colapso sistémico.

La degradación comienza en el tálamo, la región cerebral encargada de gestionar los ritmos circadianos, pero rápidamente se extiende a otras áreas. Esto provoca una hiperactivación autonómica constante que mantiene el cuerpo en un estado de alerta perpetuo. Los pacientes no fallecen estrictamente por la ausencia de sueño, sino por las complicaciones derivadas de este caos neurológico, como fallos cardiovasculares o infecciones pulmonares graves.

Los síntomas invisibles tras el nombre

Más allá de la vigilia forzada, la enfermedad conlleva síntomas motores y cognitivos severos. Los afectados suelen presentar disfagia o dificultad para tragar, espasmos musculares, temblores y problemas para articular el lenguaje.

En las fases más avanzadas, aparece una demencia progresiva que erosiona la memoria y la capacidad de pensamiento. El deterioro físico es tan acelerado que el sistema inmunitario y el corazón terminan por claudicar ante la tensión constante a la que están sometidos.

La muerte suele producirse por atragantamientos o neumonías por aspiración, consecuencias directas de la pérdida de control sobre los músculos de la garganta. La hipertensión y las taquicardias constantes, fruto de esa hiperactivación del organismo, terminan por agotar la resistencia vital de los pacientes, haciendo que el desenlace sea inevitable en un plazo relativamente corto desde la aparición de los primeros síntomas claros.

El reto de la equidad en la investigación

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizaciones como la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) subrayan que el verdadero obstáculo no es la rareza de la patología, sino la desigualdad en el acceso a recursos.

Con más de tres millones de personas conviviendo con enfermedades poco frecuentes en España, la inversión en diagnóstico y en investigación genética se vuelve una prioridad absoluta para ofrecer respuestas a familias que, como las afectadas por el insomnio familiar fatal, conocen su destino de antemano.

La campaña "Porque cada persona importa" busca visibilizar que estas patologías, aunque minoritarias en su incidencia individual, son mayoritarias en su impacto social. El objetivo es lograr que la investigación avance lo suficiente como para que el origen genético de estas enfermedades deje de ser una sentencia firme, permitiendo que la ciencia encuentre, por fin, la llave para detener la expansión de los priones en el cerebro humano.