Los expertos destacan la falta de reconocimiento de la profesión médica, los bajos salarios y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo. Asimismo, han hecho hincapié en la importancia de proteger la salud mental de los trabajadores sanitarios y han identificado tres factores clave para mejorarla: la autonomía, el sentido de pertenencia y la competencia.

El expresidente del CGCOM, doctor Serafín Romero ha puesto en valor que "la profesión médica es la única que hemos reconocido que enfermamos y que ha generado los mecanismos necesarios para garantizar la buena praxis y velar por la seguridad de los pacientes". En este sentido, el embajador del PAIME ha resaltado la importancia de sensibilizar a los compañeros, las organizaciones profesionales, las administraciones y a la propia población de la importancia de cuidar de la profesión médica por su impacto en la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, Ledia Lazeri, regional adviser for Mental Health at the WHO Regional Office for Europe, ha señalado que son muchos los profesionales sanitarios que "se sienten inseguros y no tienen garantías de trabajo y condiciones profesionales mínimas". Por eso, ha abogado por "legislar la seguridad" como una medida prioritaria para proteger la salud mental y física de los trabajadores de salud.

Además, ha señalado que los bajos salarios son uno de los factores que afectan al bienestar de los trabajadores sanitarios, y ha propuesto "mejorar las condiciones de trabajo" pero no solo en cuanto al salario sino "con servicios de mediación para las relaciones interpersonales y conflictos entre compañeros y jefes, medidas de seguridad y apoyo integral".

Aspectos que podrían mejorar la salud mental

Por su parte, Anna Rowland, assistant director for Policy and Business Transformation, ha contado cómo desde el General Medical Council (GMC), han investigado los factores que afectan a la salud mental de los médicos en el Reino Unido. Según Rowland, "la salud mental de los profesionales sanitarios está muy relacionada con el estrés del lugar de trabajo y las relaciones personales". La experta del GMC ha destacado tres aspectos necesarios que han identificado para mejorar la salud mental de los profesionales: la autonomía, el sentido de pertenencia y la competencia. "Los médicos necesitan tener control sobre las decisiones que toman y el trabajo que realizan, trabajar en equipos que les den apoyo en momentos de estrés y contar con las herramientas necesarias para trabajar bien", ha afirmado.

Ayuda a los sanitarios | Pexels

Desde la FPSOMC y CGCOM tienen varias líneas de actuación para atender al médico enfermo. La iniciativa estrella es el PAIME, que es un programa específico de atención mental para los médicos que tienen un proceso diferente de enfermar, por eso, piden al Ministerio que éste sea una de las acciones que se integren en la estrategia nacional de salud mental y en las comunidades autónomas.