El especialista explica que la IA permite analizar grandes volúmenes de datos con una precisión que supera la capacidad humana, lo que facilita detectar patrones, anticipar riesgos y personalizar tratamientos. Aun así, insiste en que "la inteligencia artificial no viene a sustituir a los profesionales, sino a ayudarles", una idea que resume la filosofía del proyecto, integrar la tecnología como una herramienta que amplía las capacidades del personal sanitario sin reemplazar su criterio clínico.

Datos y privacidad

Martí-Bonmatí subraya que la IA aplicada a la imagen médica no solo mejora la calidad de las pruebas, sino que también permite reducir tiempos, evitar repeticiones innecesarias y disminuir la exposición a radiación. Gracias a algoritmos entrenados con miles de imágenes, es posible reconstruir estudios con menos dosis o incluso generar imágenes sintéticas que complementan la información disponible. El especialista recuerda que "la IA es capaz de ver cosas que nosotros no vemos", lo que abre la puerta a diagnósticos más tempranos y precisos. Además, estas herramientas pueden ayudar a estandarizar procesos y minimizar la variabilidad entre profesionales, un aspecto clave para garantizar la equidad en la atención sanitaria.

El proyecto valenciano también pone el foco en la importancia de la ética y la regulación. Martí-Bonmatí insiste en que la IA debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, seguridad y supervisión humana, especialmente cuando se trata de decisiones clínicas. Para él, la clave está en garantizar que los algoritmos sean auditables y que los profesionales entiendan cómo funcionan y qué limitaciones tienen. En este sentido, destaca que "la inteligencia artificial debe ser explicable", una condición imprescindible para que los médicos puedan confiar en sus resultados y utilizarlos de forma responsable.

Predicción anticipada

Otro de los objetivos del proyecto es impulsar la colaboración entre hospitales, universidades y centros de investigación para crear un ecosistema sólido que permita avanzar en el uso de la IA en salud. La idea es que los datos generados en la práctica clínica puedan utilizarse para entrenar modelos que, a su vez, mejoren la calidad de la atención. Martí-Bonmatí defiende que este enfoque colaborativo es esencial para que España pueda situarse a la vanguardia en este campo y aprovechar todo el potencial de la tecnología. El especialista recuerda que "la IA no es el futuro, es el presente", y que su integración en la medicina ya está cambiando la forma en que se diagnostican y tratan muchas enfermedades.

El proyecto valenciano se presenta así como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede transformar la imagen médica sin perder de vista la dimensión humana de la medicina. Para Martí-Bonmatí, el reto no es tecnológico, sino cultural, lograr que los profesionales adopten estas herramientas como aliadas y que los pacientes confíen en su uso. Con una combinación de innovación, rigor científico y visión estratégica, el equipo valenciano está demostrando que es posible avanzar hacia una medicina más precisa, eficiente y personalizada.