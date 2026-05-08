La embarcación, que transporta a unas 150 personas, se encuentra bajo observación después de confirmarse que uno de los fallecidos dio positivo por este virus. Aunque el hantavirus es una enfermedad zoonótica que suele asociarse a entornos rurales, las autoridades investigan si el contagio ocurrió durante una excursión en una zona de riesgo o si existe presencia de roedores dentro de la propia embarcación que haya facilitado la propagación.

Los hantavirus son una familia de virus capaces de desencadenar patologías letales como el síndrome pulmonar o la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Su transmisión principal se produce por la inhalación de partículas procedentes de las heces u orina de roedores infectados, aunque el Ministerio de Sanidad mantiene la cautela ante variantes específicas del Cono Sur que podrían transmitirse por contacto estrecho entre humanos. Esta posibilidad explicaría la potencial infección del médico de a bordo, por lo que se monitoriza estrechamente a los pasajeros, incluidos diez ciudadanos españoles que viajan en el crucero.

Síntomas y riesgos del contagio

El hantavirus presenta un periodo de incubación que puede oscilar entre una y tres semanas, aunque en algunos casos se extiende hasta los 45 días. En su fase inicial, la enfermedad se manifiesta con síntomas similares a los de una gripe, incluyendo fiebre, dolores musculares intensos y cefaleas.

No obstante, la situación puede derivar rápidamente en una insuficiencia respiratoria grave. Al no existir un tratamiento médico específico ni una vacuna, la intervención rápida en unidades de cuidados intensivos con soporte ventilatorio es la única vía para reducir la letalidad de la infección.

Prevención y protocolos de seguridad

Para prevenir la propagación en entornos cerrados, los expertos recomiendan ventilar profundamente cualquier espacio antes de entrar y extremar el cuidado con la limpieza de filtros en aparatos de aire acondicionado. También es fundamental asegurar una gestión hermética de los residuos para evitar la nidación de roedores.

La situación del crucero subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica en trayectos transcontinentales, mientras el Ministerio de Sanidad permanece en contacto con la OMS para identificar a todos los contactos estrechos de los afectados y evitar que el brote se extienda más allá de la embarcación.