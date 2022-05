Esta convocatoria está dirigida a proyectos excelentes liderados por científicos y científicas con un destacado historial de logros de investigación. En total, financiará 253 proyectos de 21 Estados miembros de la UE y países asociados. La dotación presupuestaria es de 624,6 millones de euros.

En el caso español, nueve de los 13 proyectos concedidos serán liderados por mujeres, lo que supone casi el 70 % de los mismos.

Advanced Grant 2021 ha recibido 1.735 propuestas y la ratio de éxito total de la convocatoria ha sido de 14,6 %. Las investigadoras presentaron el 20,8 % del total de las solicitudes.

En España, nueve de los 13 proyectos concedidos estarán liderados por mujeres, lo que supone casi el 70 % del total. Los científicos que han logrado estas ayudas en España trabajan en las áreas de economía, política, humanidades, física y en nuevas fuentes de energía.

Las investigaciones españolas seleccionadas:

Alberto Martín. MACROTRENDS_FINANCE: Macroeconomic trends and the efficiency of financial markets. Centre de Recerca en Economía Internacional.

Marta Reynal. ORIG_STATE: Colonization, Early Institutions and the Origin of State Capacity and Democratization. Universitat Pompeu Fabra.

Tess Knighton. SOUNDSPACE: How Processions Moved: Sound and Space in the Performance of Urban Ritual, c.1400–c.1700. Universitat Autònoma de Barcelona.

Leonor Peña-Chocarro. MEDAPP: Medieval Appetites: food plants in multicultural Iberia (500-1100 CE). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Karen Hardy. Powerful Plants. The Power of Plants as Food, Medicine and Raw Materials Before Agriculture. Universitat Autònoma de Barcelona.

Leslea Hlusko. Tied2Teeth: Expanding our understanding of human evolution through pleiotropy. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

Albert Esteve. CORESIDENCE: Intergenerational Coresidence in Global Perspective: Dimensions of Change. Universitat Pompeu Fabra.

Jordi Sort. REMINDS: Voltage-Reconfigurable Magnetic Invisibility: A New Concept for Data Security Based on Engineered Magnetoelectric Materials. Universitat Autònoma de Barcelona.

Juan Collar. ESSCEvNS: Beyond the Standard Model: Coherent Neutrino Scattering at the European Spallation Source. Fundación Donostia International Physics Center (DIPC).

Marisol Martín-González. POWERbyU: Powering wearable devices by human heat with highly efficient, flexible, bio-inspired generators. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Guillermina López Bendito. SPONTSENSE: Patterns of Spontaneous Activity in the Assembly and Rewiring of Functional Sensory Circuits. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Anna Traveset. IslandLife: Determinants of island ecological complexity in the context of global change. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Mar Alba. NovoGenePop: Deciphering de novo gene birth in populations. Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.