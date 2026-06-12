Aunque existen diferentes formas de cáncer de piel, más del 90 % de los casos pueden agruparse en dos grandes categorías, el cáncer cutáneo no melanoma y el melanoma. Cada uno presenta características, comportamientos y pronósticos diferentes.

Cáncer de piel no melanoma y melanoma

Dentro del grupo no melanoma se encuentran los tumores cutáneos más habituales. Los principales son el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide o espinocelular. El carcinoma basocelular es el cáncer de piel invasivo más frecuente. Se origina en las células basales de la epidermis y suele presentar un crecimiento lento. Aunque puede invadir tejidos cercanos si no se trata, rara vez produce metástasis, por lo que generalmente tiene un buen pronóstico. Por su parte, el carcinoma epidermoide se desarrolla en las células escamosas de la capa más superficial de la piel. Puede aparecer inicialmente en forma de lesiones superficiales conocidas como queratosis actínicas y, en algunos casos, progresar hacia formas invasivas capaces de extenderse a tejidos vecinos e incluso producir metástasis.

Aunque es menos frecuente que los carcinomas, el melanoma está considerado el cáncer de piel más agresivo debido a su capacidad para diseminarse a otras partes del organismo. Este tumor se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, el pigmento que da color a la piel. Los expertos destacan que su detección precoz es fundamental, ya que cuando se diagnostica en fases iniciales las posibilidades de curación superan el 95 %. Sin embargo, el riesgo aumenta significativamente cuando el tumor ha penetrado en capas más profundas de la piel.

Además de los carcinomas y el melanoma, existen otros tipos de cáncer de piel mucho menos frecuentes. Entre ellos se encuentran el carcinoma de células de Merkel, diversos linfomas cutáneos, sarcomas y determinados tumores vasculares. Aunque representan un porcentaje reducido de los casos, también requieren diagnóstico y tratamiento especializados. Los expertos recuerdan que la piel está formada por diferentes tipos de células y que cualquiera de ellas puede sufrir alteraciones que den lugar al desarrollo de un tumor maligno. Esta diversidad explica la existencia de múltiples formas de cáncer cutáneo.

La exposición solar, principal factor de riesgo

La radiación ultravioleta, tanto procedente del sol como de las cabinas de bronceado, continúa siendo el principal factor de riesgo evitable para la mayoría de los cánceres de piel. No obstante, también influyen factores genéticos como el tipo de piel, la tendencia a desarrollar lunares o determinadas mutaciones hereditarias. Además, algunos agentes químicos pueden aumentar el riesgo de ciertos tumores cutáneos no melanoma.

Los especialistas advierten de que el cáncer de piel es más frecuente a partir de los 50 años, aunque cada vez se detectan más casos en personas jóvenes debido a hábitos de exposición solar intensa y sin protección adecuada. Los dermatólogos insisten en que la fotoprotección y la vigilancia periódica de la piel son las principales herramientas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo. La observación de nuevas lesiones o de cambios en lunares ya existentes puede ser clave para lograr un diagnóstico temprano y mejorar significativamente el pronóstico de la enfermedad.