Sin embargo, los expertos advierten de que el calor no suele ser la causa directa del dolor, sino que actúa como desencadenante de otros procesos que aumentan el riesgo de sufrir cefaleas. La coordinadora de la Unidad de Cefaleas del Hospital Quirónsalud San José, la doctora Lucía Vidorreta Ballesteros, explica que durante los meses estivales se produce una combinación de factores ambientales y fisiológicos que pueden favorecer la aparición de estos episodios.

Las personas con migraña son las más vulnerables

Entre los principales desencadenantes destaca la deshidratación. La pérdida de líquidos por las altas temperaturas puede alterar el equilibrio del organismo y facilitar la aparición de dolor de cabeza. Además, la exposición prolongada a una luz solar intensa también puede influir en el desarrollo de una crisis, especialmente tras pasar varias horas al aire libre bajo el sol o en entornos muy luminosos. A estos factores se suman otros elementos relacionados con el clima. La humedad ambiental parece desempeñar un papel relevante, ya que algunos estudios han observado una relación entre sus cambios y un aumento de los episodios de migraña. Del mismo modo, las variaciones de la presión atmosférica, frecuentes durante las tormentas de verano o los cambios bruscos de tiempo, figuran entre los desencadenantes meteorológicos más conocidos.

Las vacaciones también pueden contribuir a empeorar la situación. Los cambios en las rutinas diarias, las alteraciones del sueño, las modificaciones en los horarios de las comidas, los viajes prolongados, el consumo de alcohol o la práctica de actividad física intensa en condiciones de calor son factores que pueden favorecer la aparición de cefaleas. Según la especialista, quienes ya padecen migraña suelen mostrar una mayor sensibilidad a las condiciones ambientales propias del verano. Muchos pacientes observan un empeoramiento de sus síntomas durante los periodos más calurosos del año, especialmente tras una exposición prolongada al sol. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar el riesgo de sufrir episodios de dolor de cabeza durante esta época.

Consejos para prevenir las cefaleas en verano

Entre las recomendaciones más importantes se encuentra mantener una hidratación adecuada a lo largo de toda la jornada, sin esperar a sentir sed. También se aconseja incrementar la ingesta de líquidos cuando las temperaturas sean especialmente elevadas o durante la práctica de ejercicio físico. Asimismo, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y utilizar medidas de protección como gafas de sol, sombreros o gorras cuando se permanezca al aire libre. Los especialistas también aconsejan buscar espacios frescos o climatizados durante las olas de calor, mantener horarios regulares tanto para dormir como para las comidas y limitar el consumo de alcohol, ya que favorece la deshidratación. Del mismo modo, es conveniente moderar la ingesta de comidas muy abundantes o procesadas y reducir la intensidad de la actividad física cuando las temperaturas sean muy altas.

En el caso de las personas que sufren migraña, llevar un registro de los posibles desencadenantes puede resultar útil para identificar qué factores del verano influyen más en cada situación particular. Aunque la mayoría de los dolores de cabeza relacionados con el calor suelen mejorar con descanso e hidratación, los expertos recuerdan que es importante solicitar atención médica si el dolor aparece acompañado de síntomas como fiebre alta, confusión, alteraciones del habla, pérdida de consciencia o signos compatibles con un golpe de calor.