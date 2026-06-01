El avance supone un paso importante en la búsqueda de herramientas que permitan identificar esta enfermedad de forma más rápida, sencilla y menos invasiva.

Mejor diagnóstico

El trabajo ha sido liderado por científicos del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) y del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IIBB-CSIC), en colaboración con otros centros de investigación. El objetivo es facilitar la detección precoz de uno de los tumores con peor pronóstico y mayores dificultades diagnósticas. Según explica el CSIC, el dispositivo utiliza biosensores capaces de identificar biomarcadores presentes en la sangre de pacientes con cáncer de páncreas. Gracias a esta tecnología, el análisis puede realizarse en pocos minutos y requiere únicamente una pequeña muestra sanguínea.

Los investigadores destacan que uno de los principales retos del cáncer de páncreas es que suele diagnosticarse en fases avanzadas, cuando la enfermedad ya se ha extendido o las opciones terapéuticas son más limitadas. Esto se debe, en parte, a que en sus etapas iniciales suele presentar pocos síntomas o señales poco específicas. El nuevo sistema se basa en una plataforma de diagnóstico que combina nanomateriales y herramientas bioelectrónicas para detectar determinadas moléculas relacionadas con la enfermedad. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran una elevada sensibilidad para diferenciar entre personas sanas y pacientes con cáncer de páncreas.

Ventajas

Los científicos señalan que el prototipo ha demostrado su capacidad para identificar biomarcadores asociados al adenocarcinoma ductal pancreático, que representa alrededor del 90 % de los casos de cáncer de páncreas. Esta es la variante más frecuente y también una de las más agresivas. Otra de las ventajas destacadas por el equipo investigador es la rapidez del procedimiento. Frente a otras técnicas diagnósticas más complejas o invasivas, el nuevo test permitiría obtener resultados en cuestión de minutos a partir de un simple análisis de sangre. El desarrollo forma parte de las investigaciones dirigidas a mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, considerada una de las más difíciles de detectar en fases iniciales. Los expertos recuerdan que aumentar la capacidad de identificación precoz resulta clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Aunque los resultados obtenidos son prometedores, los investigadores subrayan que todavía será necesario continuar con estudios y validaciones adicionales antes de que esta tecnología pueda incorporarse a la práctica clínica habitual. El CSIC destaca que este avance abre la puerta al desarrollo de herramientas diagnósticas más accesibles, rápidas y precisas, con el potencial de mejorar la detección de enfermedades oncológicas mediante procedimientos menos invasivos para los pacientes.