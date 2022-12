Un número especial del 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC) analiza 18 enfermedades cardiovasculares específicas y 15 factores de riesgo en 21 regiones del mundo para ofrecer una visión general de la carga mundial de enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo la principal causa de muerte en el mundo.

Las tasas de ECV son elevadas a nivel global, pero se calcula que Asia Central y Europa del Este presentan las tasas más altas de mortalidad.

La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, los riesgos alimentarios y la contaminación atmosférica fueron las principales causas de ECV en todo el mundo.

La 'Global Burden of Cardiovascular Diseases Collaboration' es una alianza entre el 'JACC', el Institute for Health Metrics and Evaluation y el National Heart, Lung, and Blood Institute.

La publicación de 2022 incluye datos de 204 países y territorios, y destaca los principales factores de riesgo cardiovascular modificables a nivel mundial, su contribución a la carga de morbilidad y los avances recientes en materia de prevención, y sirve de actualización del 'The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019',

"Más del 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles,” afirma Gregory A. Roth, autor principal del artículo y profesor de Cardiología y director del Programa de Métricas de Salud Cardiovascular del Instituto de Métricas y Evaluación Sanitarias de la Universidad de Washington.

“Con esta actualización, medimos algunas tendencias mundiales alarmantes y revisamos las intervenciones actuales que pueden ayudar a los países a tomar decisiones acertadas y basadas en la evidencia para sus sistemas sanitarios", ha explicado el autor.

¿Qué evalúa el estudio?

Este informe especial evaluó los fallecimientos usando datos vitales y de registro de muestras y elaboró estimaciones de los 15 principales riesgos ambientales, metabólicos y conductuales de las enfermedades cardiovasculares.

Ambientales como la contaminación atmosférica, la contaminación del aire doméstico, la exposición al plomo, la baja temperatura y la alta temperatura.

Metabólicos como la presión arterial sistólica, el colesterol LDL, el índice de masa corporal, la glucosa plasmática en ayunas y disfunción renal.

Y conductuales como la alimentación, el tabaquismo, el tabaquismo pasivo, el consumo de alcohol y actividad física.

Las tasas de mortalidad por ECV se desglosan por localización, edad, sexo y categorías temporales desde 1990.

El informe también analiza los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), los años de vida perdidos por mortalidad prematura (AVP) y los años vividos con discapacidad (AVD).

"Esta colaboración plurianual sobre la carga mundial de las enfermedades cardiovasculares culmina en un número de la revista dedicado a informar a la comunidad cardiovascular mundial", asegura Valentín Fuster, autor del artículo, director de Mount Sinai Heart y redactor jefe del 'JACC'.

“Este número se centra tanto en los factores de riesgo modificables, como en las tasas globales de enfermedad y muerte cardiovascular en 21 regiones de todo el mundo".

Es saludable aumentar la actividad física y evitar el sedentarismo. | Pexels

Principales factores de riesgo modificables

El informe destaca que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte cardiovascular, responsable de 9,44 millones de muertes en 2021 y 185 millones de AVAD.

Además, el principal factor de riesgo modificable de muerte cardiovascular prematura, responsable de 10,8 millones de muertes CV y 11,3 millones de muertes en general en 2021 continúa siendo la hipertensión arterial sistólica.

Los AVAD por todas las causas debidos a la hipertensión arterial fueron de 2.770 por cada 100.000 personas.

Los riesgos dietéticos representaron 6,58 millones de muertes CV y 8 millones de muertes en general en 2021. Los riesgos dietéticos incluyen los tipos de alimentos que se consumen en exceso y defecto en todo el mundo.

Entre los alimentos que se consumen poco están las rutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, leche, fibra, calcio, ácidos grasos omega-3 y ácidos grasos poliinsaturados.

Y entre los alimentos que se consumen en exceso están las carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, ácidos grasos trans y sodio.

Los AVAD por todas las causas debidos a riesgos dietéticos fueron de 2.340 por cada 100.000 personas.

El atlas de las ECV

Las regiones con las tasas más elevadas de carga de enfermedades cardiovasculares (ECV) atribuible a una presión arterial sistólica elevada fueron Asia Central, África Subsahariana Central y Europa del Este

Las regiones con las tasas más elevadas de carga de ECV atribuibles al riesgo alimentario fueron Asia Central, Oceanía y Europa del Este.

Asia Central registró la mayor mortalidad total por ECV estandarizada por edad, con 516,9 muertes por 100.000 habitantes.

Por el contrario, Asia-Pacífico, región de ingresos elevados, registró la menor mortalidad total por ECV estandarizada por edad, con 76,6 muertes por cada 100.000 personas.

Desde 1990, Australasia experimentó la mayor reducción porcentual (64,2%) de las ECV estandarizadas por edad por cada 100.000 habitantes de todas las demás regiones. Esta reducción porcentual fue mayor en la cardiopatía isquémica, con un 71,8%.

"Este atlas visual es un recordatorio oportuno de la importancia de los factores de riesgo modificables de las cardiopatías, como la hipertensión", afirma el doctor George A. Mensah, autor del estudio y director del Centro de Investigación e Implementación Científica del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.