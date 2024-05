En el estudio participó un hospital español, el hospital de Barcelona Clínic-Idibaps, en el cual trataron a 20 pacientes de los 162 que participaron en el estudio completo, a los que se les realizó un seguimiento de seis meses. Este ensayo se ha publicado el jueves en la revista 'The New England Journal of Medicine'

El aparato inalámbrico que han investigado lo compone un marcapasos y un desfibrilador, y, aunque aún no esté en el mercado, sí que se ha probado su seguridad y eficacia.

Lluis Mont, jefe de la Unidad de Fibrilación Auricular del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps), ha afirmado que gracias a este descubrimiento va a cambiar la forma en que se trata a pacientes con arritmias ventriculares y riesgo de muerte súbita. También dice que este estudio ayudará a que este aparato sea aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

¿Qué son las arritmias?

Las arritmias se producen porque la velocidad del corazón es distinta a la velocidad normal. Puede ser o bien porque vaya muy rápido, en ese caso nos encontraríamos ante una taquicardia, o porque vaya demasiado lento, lo que se denomina bradicardia, o incluso que el ritmo vaya de forma irregular, lo que puede provocar desmayos, mareos, falta de aire o dolor en el pecho.

Dentro de estos tipos de arritmias hay dos especialmente peligrosas porque, de no ser tratadas con rapidez, pueden ocasionar muerte súbita. Es el caso de la fibrilación y taquicardias ventriculares.

Marcapasos | Pixabay

¿Qué tratamiento se suele usar?

En estos casos se pueden usar desfibriladores implantables transvenosos o desfibriladores subcutáneos. Los desfibriladores implantables transvenosos (marcapasos), suele ser el tratamiento tradicional porque mide el ritmo cardiaco y cuando detecta una anomalía emite una descarga. El problema de este sistema es que puede conllevar generar problemas a causa de los cables como infecciones, reacciones adversas al aparato o la rotura de los cables.

Los desfibriladores subcutáneos son menos invasivos, por lo que este tipo de complicaciones se reducen, pero en cambio no permiten la estimulación de ritmos cardiacos lentos o rápidos, cosa que sí hace el otro dispositivo.

El nuevo aparato desarrollado consigue evitar las complicaciones del desfibrilador implantable transvenoso al no tener cables, sin tener el problema de no poder generar la estimulación como ocurre con el desfibrilador subcutáneo.