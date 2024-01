No todos los pacientes se recuperan completamente de la covid-19; aproximadamente el 20 % de las personas diagnosticadas con esta enfermedad y alrededor del 5 % de todas las personas infectadas con SARS-CoV-2 desarrollan síntomas persistentes, que pueden prolongarse durante muchos meses. Los síntomas pueden incluir fatiga, malestar tras un esfuerzo e incapacidad cognitiva, además de involucrar a múltiples órganos, recuerda un resumen de la revista. Aunque estudios previos han mostrado que los pacientes con covid-19 prolongado presentan signos de disfunción inmunológica, activación persistente de células inmunológicas y producción de anticuerpos autoinmunes, la causa subyacente aún no se comprende bien y los biomarcadores diagnósticos para esta condición no están correctamente definidos.

Desarrollo del estudio en pacientes sanos y con covid

Actualmente, la covid-19 persistente tampoco cuenta con un tratamiento efectivo. En esta investigación, el equipo de la Universidad de Zúrich informa de los hallazgos de un análisis longitudinal del suero sanguíneo de 113 pacientes (a los seis meses, 40 de ellos presentaban activa la covid persistente), y comparó los resultados con controles sanos (39 personas). Aplicando enfoques de proteómica -estructura y función de las proteínas- de alto rendimiento, los investigadores midieron los niveles séricos de 6.596 proteínas entre los participantes. Los sujetos con covid agudo confirmado fueron seguidos hasta un año y se tomaron nuevas muestras a los 6 y a los 12 meses. Según los resultados, los pacientes con covid persistente presentaban una mayor cantidad de proteínas relacionadas con la activación del complemento, un sistema relacionado con la respuesta inflamatoria e inmunitaria.

Un analisis de sangre revela caracteristicas de la covid persistente | Sinc

"En los pacientes con covid persistente, el sistema del complemento ya no vuelve a su estado basal, sino que permanece activado y, por tanto, también daña las células sanas del cuerpo", afirma el científico Onur Boyman en un comunicado de la Universidad de Zúrich. Además, los investigadores encontraron un aumento de anticuerpos contra el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr; esto podría impulsar la activación del sistema del complemento, lo que puede conducir a daños en los tejidos. Los hallazgos del estudio identifican posibles biomarcadores para la covid-19 persistente y abre la puerta a nuevas estrategias de tratamiento que justifican una investigación adicional tanto en el ámbito diagnóstico como terapéutico, resumen los autores en su artículo, para el que también utilizaron aprendizaje automático.

La fatiga es el síntoma persistente más común en tres variantes de Covid-19 | Pexels

"Nuestro trabajo no solo sienta las bases para mejorar el diagnóstico, sino que también apoya la investigación clínica sobre sustancias que podrían utilizarse para regular el sistema del complemento. Esto abre nuevas vías para el desarrollo de terapias más específicas para pacientes con covid persistente", resume Boyman. David Lynn, catedrático de Inmunología de Sistemas en la Universidad Flinders (Australia), quien no participa en la investigación, califica los hallazgos de emocionantes e importantes. No obstante, agrega, esta publicación es una de varias publicaciones de alto perfil conocidas en el último año o dos que muestran que diferentes aspectos del sistema inmunitario están desregulados en la covid persistente. "Queda mucho trabajo por hacer para unificar los distintos mecanismos que se han propuesto en estos diferentes estudios y, lo que es más importante, para desarrollar tratamientos novedosos basados en estos hallazgos", apunta el científico en unas declaraciones facilitadas por Science Media Centre, una plataforma de recursos científicos para periodistas