Los expertos alertan de que estos productos pueden provocar efectos adversos importantes y recuerdan que muchas de las sustancias que contienen no están autorizadas ni en España ni en la Unión Europea.

Problemas severos para la salud

Desde la organización explican que gran parte de estos sprays contienen melanotan, una sustancia que estimula la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Aunque se promociona como una forma de potenciar el bronceado sin necesidad de largas exposiciones al sol, los profesionales sanitarios insisten en que su uso puede tener consecuencias peligrosas para el organismo. Entre los efectos secundarios más frecuentes asociados al consumo de este tipo de productos se encuentran las cefaleas, la hipertensión, los mareos, las náuseas y los vómitos. Además, los expertos advierten de que también pueden aparecer alteraciones cardiovasculares y otros problemas de salud derivados de la falta de control sobre las dosis y la composición real de estas sustancias.

El Consejo General de Enfermería muestra especial preocupación por la forma en la que estos sprays se comercializan, principalmente a través de internet y redes sociales, donde suelen presentarse como productos estéticos inofensivos. Los profesionales recuerdan que muchos de ellos se venden fuera de los controles sanitarios oficiales, lo que impide garantizar su seguridad, su calidad o incluso los ingredientes que contienen realmente. La organización alerta además de que la viralidad de este tipo de tendencias está aumentando especialmente entre los jóvenes, impulsada por la presión estética y la búsqueda de determinados cánones de belleza relacionados con el bronceado. Según explican, las redes sociales contribuyen a difundir mensajes que minimizan los riesgos sanitarios y presentan estos productos como soluciones rápidas y sencillas para modificar el aspecto físico.

Factor de riesgo

Los expertos subrayan que no existe un bronceado completamente seguro y recuerdan que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar problemas cutáneos, incluido el cáncer de piel. Por ello, insisten en que recurrir a sustancias no autorizadas para acelerar el bronceado puede aumentar todavía más el peligro para la salud. Desde el Consejo General de Enfermería recomiendan desconfiar de los productos que prometen cambios rápidos en el tono de la piel y aconsejan acudir siempre a profesionales sanitarios antes de utilizar cualquier tratamiento relacionado con la estética o el bronceado. También recuerdan la importancia de utilizar protección solar adecuada, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y mantener hábitos responsables para proteger la piel.

La organización considera necesario reforzar la vigilancia sobre la venta de este tipo de productos y aumentar las campañas de información para prevenir los riesgos asociados a tendencias virales que pueden poner en peligro la salud. Los profesionales sanitarios insisten en que, aunque se presenten como artículos cosméticos, muchos de estos sprays contienen sustancias cuyo impacto real sobre el organismo todavía genera preocupación entre los expertos.