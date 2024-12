EVITAR ENFERMEDADES METABÓLICAS Y CARDIOVASCULARES

Las personas suelen ganar entre 0,5 y 1,5 kilogramos durante las fiestas navideñas, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine. Hacer ejercicio durante estas celebraciones no solo ayuda a contrarrestar las calorías extra, sino que también contribuye a construir “la cultura de la vida”, que se resume en tres palabras claves: ejercicio, nutrición y sueño.