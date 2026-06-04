Así lo advierte la nueva presidenta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Elisa Gil Arribas, quien subraya la necesidad de mejorar la educación sanitaria y combatir los bulos que rodean a la medicina reproductiva. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Fertilidad, el 4 de junio, la ginecóloga destaca que una de las prioridades de la SEF es acercar información rigurosa a la ciudadanía para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Tratamientos

Gil Arribas se convierte además en la primera mujer al frente de la Sociedad Española de Fertilidad, un paso que considera natural en una especialidad donde la presencia femenina es mayoritaria. Aunque reconoce que supone un reto personal, considera que refleja la evolución de un ámbito médico altamente feminizado y espera que su nombramiento abra el camino a futuras presidentas de la entidad. La nueva responsable de la SEF insiste en que la desinformación está muy presente en el día a día de las consultas. Muchas pacientes recurren a las redes sociales para resolver dudas relacionadas con la fertilidad, lo que favorece la difusión de mensajes erróneos o sin respaldo científico. Uno de los mitos más extendidos tiene que ver con las hormonas. Según explica, existe una cierta "hormonofobia" que lleva a muchas mujeres a percibir estos tratamientos como algo perjudicial. Sin embargo, recuerda que las hormonas son herramientas terapéuticas que, utilizadas de forma adecuada, resultan fundamentales en distintos ámbitos de la salud femenina, desde la anticoncepción hasta el tratamiento de la menopausia o los procesos de reproducción asistida.

Otro de los errores frecuentes es considerar que la medicina reproductiva puede resolver cualquier problema de fertilidad. La especialista recuerda que estas técnicas tienen limitaciones y que sus resultados dependen en gran medida de la calidad de los gametos, especialmente de los óvulos. En este sentido, recalca que la edad de la mujer sigue siendo uno de los factores más determinantes para el éxito de los tratamientos. La seguridad de los tratamientos es otro de los aspectos sobre los que más dudas suelen plantearse. Gil Arribas rechaza afirmaciones que relacionan los fármacos empleados en fertilidad con un mayor riesgo de cáncer y recuerda que actualmente existen más de 15 millones de niños nacidos mediante fecundación in vitro en todo el mundo, con datos de seguridad que considera muy sólidos.

La inteligencia artificial en la medicina reproductiva

El acceso a una vivienda, la estabilidad laboral o la corresponsabilidad en los cuidados son algunas de las cuestiones que influyen directamente en la decisión de tener hijos. Por ello, la SEF reclama medidas que faciliten la conciliación y permitan a los jóvenes plantearse la maternidad y la paternidad en mejores condiciones. La sociedad científica también reivindica un mayor apoyo institucional a la medicina reproductiva. Según recuerda Gil Arribas, aproximadamente el 10 % de los niños que nacen actualmente en España proceden de técnicas de reproducción asistida.

Sin embargo, la especialista considera que la sanidad pública necesita un refuerzo presupuestario para responder adecuadamente a la demanda existente. Actualmente, alrededor del 30 % de los centros de reproducción asistida son públicos, mientras que el 70 % pertenece al ámbito privado. La inteligencia artificial constituye otro de los ámbitos que está transformando la medicina reproductiva. Esta tecnología ya se utiliza en los laboratorios para mejorar la selección embrionaria y también comienza a aplicarse en la evaluación de la calidad de los óvulos. Para la presidenta de la SEF, avanzar en información, equidad y acceso a los tratamientos será fundamental para responder a los desafíos reproductivos que afronta actualmente la sociedad española.