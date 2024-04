La candidata es una vacuna terapéutica contra el cáncer basada en el ARN mensajero (ARNm), autogene cevumeran. Esta vacuna aún sigue mostrando potencial para potenciar la respuesta autoinmune y para reducir el riesgo de que la enfermedad regrese tras la cirujía.

Los resultados del ensayo en fase 1 mostraron que la vacuna activó las células inmunitarias que persisten en el organismo hasta tres años después de iniciar el tratamiento en los pacientes. Además, estos resultados se relacionaban con un riesgo reducido de que el cáncer reapareciera. El científico MSK Vinod P.Bachalandran presentó estos resultados en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del cáncer (AACR) que se lleva a cabo en San Diego del 5 al 10 de abril.

cáncer de páncreas | Sinc

Al principio, las vacunas fueron fabricadas para el tumor particular de cada paciente con el objetivo de enseñar a las células T (células inmunitarias especializadas que protegen al cuerpo de patógenos y cáncer) a reconocer proteínas que se encuentran exclusivamente en sus tumores pancreáticos, llamadas neoantígenos. El objetivo era entrenar al cuerpo para que se proteja contra estas células cancerosas.

El 98% de las células T no estaban presentes en los pacientes antes de la vacuna y en seis de ocho pacientes si lo estaban (un 80%). Solo dos de ocho pacientes sufrieron una recaída durante el periodo de seguimiento. Mientras tanto, el cáncer regresó en siete de cada ocho pacientes cuyos sistemas inmunológicos no respondieron adecuadamente. Los investigadores no saben si las vacunas provocaron el retraso en la recurrencia del cáncer.

El objetivo es lograr que tras la extirpación del tumor, el cáncer no se reproduzca , en el estudio están inscritos 260 pacientes en todo el mundo incluido MSK.