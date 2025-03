En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte en Europa, con un 23% de las defunciones, y es la primera causa de muerte en menores de 65 años, según el informe del Instituto Sueco de Economía de la Salud (IHE) para la Federación de la Industria Farmacéutica Europea (Efpia). Este dato resalta la urgente necesidad de continuar los esfuerzos en prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento.

Entre 1995 y 2022, los nuevos diagnósticos de cáncer aumentaron casi un 60%, principalmente debido al envejecimiento de la población. Factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol, una dieta poco saludable y la radiación solar también influyen en este incremento. Se estima que entre el 30% y el 50% de los nuevos casos están relacionados con estos factores.

A pesar del aumento en la incidencia, la mortalidad por cáncer no ha crecido al mismo ritmo, solo registró un incremento del 9%. Esto se debe a los avances en la atención oncológica. Cánceres como el de mama, próstata, testículo, tiroides, melanoma y linfoma de Hodgkin tienen una tasa de supervivencia a cinco años superior al 90% en los países con mejores resultados.

El informe destaca que casi uno de cada dos hombres y más de una de cada tres mujeres en la Unión Europea serán diagnosticados con cáncer antes de cumplir los 85 años. Además, señala que se podrían evitar casi 200.000 muertes anuales si los países igualaran las tasas de supervivencia de Suecia, el país con mejor desempeño en Europa. En España, la supervivencia a cinco años aumentó del 56% al 59% entre 2000 y 2020.

El gasto sanitario en atención oncológica se ha más que duplicado, pasando de 62.000 millones de euros a 146.000 millones de euros (a precios y tipos de cambio de 2023). Sin embargo, existe una variabilidad significativa entre países. Mientras que Alemania y Suiza gastan más de 400 euros per cápita, países como Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia y Rumanía destinan menos de 150 euros per cápita. España asigna 160 euros per cápita a la atención oncológica.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha colaborado con la aprobación de 195 nuevos fármacos contra el cáncer y 318 nuevas indicaciones desde 1995. Sin embargo, los países de Europa Occidental acceden a estos tratamientos más rápido y con mayor inversión que los de Europa Central, Oriental y los más pequeños.

Existen barreras como la variabilidad en precios, plazos de reembolso y criterios de evaluación, que limitan el acceso equitativo a estos medicamentos. Expertos destacan que, además de mejorar la supervivencia, estos tratamientos favorecen la reincorporación laboral y reducen la carga de los cuidadores.

El informe subraya la necesidad de optimizar el uso de fármacos reembolsados y priorizar el valor de los nuevos medicamentos. También resalta que las iniciativas políticas en curso son clave para reducir desigualdades en el acceso y mantener el avance de la UE en la lucha contra el cáncer.

Estos datos subrayan la importancia de reforzar las estrategias de prevención y tratamiento del cáncer en Europa para afrontar este desafío de salud pública.