Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra este martes 30 de mayo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha dado a conocer unos datos que revelan que los últimos cinco años, el número de pacientes con esta enfermedad ha aumentado cerca de un 20%.

Con más de 2,8 millones de afectados en todo el mundo, la esclerosis múltiples es una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria, desmielinizante y degenerativa del sistema nervioso central, que se produce cuando el sistema inmunológico ataca por error a la mielina, una capa protectora de las neurona que, cuando se ve afectada, hace que disminuyan o se detengan los impulsos nerviosos, provocando los diferentes síntomas de la enfermedad.

El aumento de nuevos casos, especialmente en mujeres y en población infantil, se deben tanto a la mejora de las técnicas diagnósticas como el aumento de las opciones de tratamiento, pero también, por causas que aún se desconocen.

Los síntomas varían mucho de una persona a otra dependiendo de las áreas del sistema nervioso central que se hayan visto afectadas y, por ello, cualquier síntoma o signo neurológico puede ser parte de la sintomatología de la esclerosis múltiple aunque los más comunes sean problemas de movilidad, visión, equilibrio y coordinación, así como fatiga, dolor y trastornos de sensibilidad.

El curso y la gravedad de esta enfermedad también puede ser muy variado, pero en un 85% de los pacientes, la esclerosis múltiple se presenta en forma de brotes, que son episodios de déficit neurológico como manifestación de las lesiones que se van produciendo en el sistema nervioso central.

La esclerosis múltiple es más habitual en las mujeres que en los hombres y la edad de inicio de la enfermedad oscila entre los 20 y los 40 años.

La causa de esta enfermedad aún no está clara. Se cree que se origina en personas genéticamente predispuestas ante la exposición a ciertos factores ambientales como infecciones, falta de vitamina D, tabaquismo, etc y probablemente a ciertos factores hormonales que hacen que las mujeres tengan el doble de riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La calidad de vida de quien padece esclerosis múltiple disminuye notablemente, sobre todo si no se trata y, por ello, un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado de los pacientes puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida.

La adopción de un enfoque integral y multidisciplinar que incluya tratamiento farmacológico, modificaciones en el estilo de vida, terapias complementarias y apoyo psicológico y social, puede beneficiar enormemente a los pacientes.

Avances en los últimos años

El tratamiento de la esclerosis múltiple ha evolucionado mucho en los últimos años y son ya bastantes los estudios que confirman que las distintas modalidades terapéuticas utilizadas en fisioterapia ayudan a mejorar aspectos físicos como la movilidad o la fuerza muscular, lo que repercute de forma positiva en su calidad de vida disminuyendo la sensación de fatiga percibida.

Es muy importante que los pacientes reciban por ello una neurorrehabilitación adecuada que, dentro de su tratamiento multidisciplinar, busque retrasar la aparición de la discapacidad y maximizar la autonomía personal de las personas afectadas.

Asimismo, muchos pacientes se ven afectados negativamente por la incertidumbre de la enfermedad que, en muchos casos, manifiestan trastornos de depresión y ansiedad, con consecuencias a nivel social, familiar y laboral. La prevalencia de la depresión asociada a esta enfermedad se encuentra entre un 37% y un 54%, mientras que la ansiedad oscila entre un 12-40%.

No hay que olvidar tampoco que, a pesar de los avances de los últimos años, la esclerosis múltiple aún presenta varios desafíos y retos importantes, entre ellos, mejorar los tiempos de detección de la enfermedad, para poder iniciar un tratamiento lo antes posible y evitar el avance de la discapacidad, así como mejorar la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, ya que no existe una cura y no todos los tratamientos son igual de eficaces para todos los pacientes.