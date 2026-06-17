El brote, causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, fue declarado oficialmente el 15 de mayo y la OMS lo elevó a emergencia internacional dos días después. Según las últimas cifras de las autoridades congoleñas, hasta el momento se han confirmado 808 casos, entre ellos 192 muertes, además de 363 pacientes que permanecen aislados en hospitales. Entre las noticias alentadoras, 56 personas han logrado recuperarse de una enfermedad que cursa con fiebres hemorrágicas y para la que, de momento, no existe vacuna ni tratamiento específico contra esta cepa, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%.

El pasado 8 de junio, la OMS redujo de "alto" a "bajo" el riesgo sanitario por el brote para el conjunto del continente africano, aunque mantuvo la alerta elevada para la República Democrática del Congo y los países vecinos, donde la situación sigue siendo crítica.

La OMS admite que no ha logrado frenar el virus

La organización reconoce que en este último mes no se ha conseguido contener la propagación del ébola, que afecta especialmente a las provincias de Ituri y Kivu, en el este del país, y desde donde ya han saltado una veintena de casos a Uganda. "Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja que la magnitud real es probablemente mayor de lo que se está detectando, así como la alta movilidad de la población", advierte Olivier le Polai, jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, desde Ituri, epicentro de la epidemia.

Aunque el personal sanitario local cuenta con experiencia en el manejo de brotes de ébola, la respuesta se ve obstaculizada por la alta movilidad de la población, un sistema sanitario débil y la inseguridad provocada por los grupos armados que operan en las provincias afectadas. La OMS y otros organismos humanitarios temen que el virus pueda propagarse hacia zonas más urbanas o cruzar fronteras con mayor intensidad.

"Graves deficiencias" en la respuesta sanitaria

Pese al despliegue internacional, que incluye refuerzo de la vigilancia sanitaria, ampliación de laboratorios, participación comunitaria y atención clínica, la respuesta no está dando los resultados esperados. "Un mes después, el brote de ébola está superando la capacidad de respuesta. Nadie conoce la verdadera magnitud ni la propagación exacta de la enfermedad en el país", denuncia Kate White, coordinadora médica de emergencias de Médicos sin Fronteras en la República Democrática del Congo.

White lamenta que la mayoría de los centros de tratamiento en la provincia de Ituri, que concentra el 95% de los casos según la organización, estén desbordados, y que muchos pacientes lleguen en una fase avanzada de la enfermedad sin haber sido identificados ni monitorizados previamente como contactos. La inseguridad derivada del conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes dificulta además el acceso a ciertas comunidades, donde millones de personas ya sufrían desplazamientos repetidos, deficiencias crónicas en la atención médica y una respuesta humanitaria limitada antes incluso de este brote.

A esto se suma el recelo de algunas comunidades ante la llegada repentina de equipos de respuesta frente al ébola, que perciben como una atención desproporcionada frente a otras emergencias sanitarias no resueltas durante años. "Las mujeres embarazadas siguen necesitando atención materna, los niños siguen necesitando vacunas y los pacientes siguen necesitando tratamiento para la malaria y el cólera", concluye White.

El tercer brote más agresivo desde 1976

Según la agencia de salud de la Unión Africana, este es el tercer brote más grande de ébola desde que se descubrió la enfermedad en 1976 en la República Democrática del Congo, país que da nombre al virus por el río Ébola. El peor brote de la historia en el país, y el segundo del mundo, ocurrió entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña, con 2.299 muertes, 3.481 casos y 1.162 supervivientes antes de que las autoridades lograran contener la transmisión.

El brote más letal a nivel mundial tuvo lugar entre marzo de 2014 y marzo de 2016, cuando el virus mató a más de 11.000 personas y contagió a más de 28.000 en Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, además de generar alarma en Europa y América por algunos casos importados. Aquella epidemia, con una mortalidad cercana al 90% antes de la llegada de los primeros tratamientos específicos, fue causada por la cepa Zaire, para la que ya existe una vacuna que, sin embargo, no resulta efectiva contra el subtipo Bundibugyo que afecta ahora a la República Democrática del Congo.