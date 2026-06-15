La investigación, coordinada por oncólogas españolas y promovida por la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) en colaboración con PharmaMar, ha analizado los datos de 4.428 pacientes atendidos en 29 hospitales públicos de todas las comunidades autónomas.

Mejor supervivencia en mujeres

El cáncer de pulmón microcítico representa alrededor del 15 % de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón y se caracteriza por su elevada agresividad, su rápido crecimiento y una gran capacidad de diseminación. Además, cerca del 70 % de los pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas. Uno de los datos más destacados del estudio es el incremento de la proporción de mujeres diagnosticadas. Mientras que en 2019 representaban el 28,4 % de los casos, en 2024 alcanzaron el 37,1 %. Las investigadoras relacionan esta tendencia con la incorporación más tardía de la población femenina al consumo de tabaco en las últimas décadas. Además, las mujeres fueron diagnosticadas a una edad media más temprana que los hombres, con 64,5 años frente a 67,9 años, y presentaron características clínicas diferenciadas.

La doctora Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid e investigadora principal del estudio, destaca que los resultados reflejan un cambio en el perfil de los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña y ponen de manifiesto la importancia de los estudios basados en datos reales para comprender mejor la enfermedad. A pesar de los avances terapéuticos registrados en los últimos años, el pronóstico de este tumor continúa siendo limitado. La mediana de supervivencia observada en el estudio fue de 9,1 meses. Sin embargo, los datos muestran diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Las pacientes alcanzaron una mediana de supervivencia de 10,8 meses, mientras que en los hombres fue de 8,3 meses.

Mayor toxicidad asociada al tratamiento

Aunque las mujeres presentan una supervivencia superior, también sufren con más frecuencia efectos adversos graves derivados de los tratamientos. El estudio detectó que el 43,2 % de las mujeres desarrolló toxicidades graves o severas, frente al 38 % de los hombres. Este tipo de complicaciones puede requerir hospitalización, intervención médica activa y limitar la capacidad para realizar actividades cotidianas. Las toxicidades más frecuentes entre las mujeres fueron la anemia y los vómitos, mientras que en los hombres predominaron problemas como la neutropenia y la leucopenia, relacionados con un descenso de los glóbulos blancos.

La investigación confirma que el consumo de tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón microcítico. Entre las mujeres incluidas en el estudio, el 67,4 % era fumadora activa en el momento del diagnóstico, frente al 55,5 % de los hombres. Por el contrario, el porcentaje de exfumadores fue superior en la población masculina. Según las investigadoras, estos datos respaldan la hipótesis de que el aumento del tabaquismo femenino registrado en generaciones anteriores está teniendo un impacto directo en la incidencia actual de este tipo de cáncer. Actualmente, el cáncer de pulmón es el tercer tumor más frecuente entre las mujeres españolas y su incidencia continúa creciendo. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), en 2026 se diagnosticarán 11.829 nuevos casos en mujeres. Además, por primera vez, este tumor se convertirá en la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina, una situación estrechamente relacionada con el consumo de tabaco.