El nuevo dispositivo fue presentado oficialmente en la feria internacional de seguridad SICUR, celebrada recientemente en Madrid, donde despertó un notable interés entre profesionales del sector, empresas de seguridad, responsables de prevención y administraciones públicas.

El Vivest Pocket abre una nueva etapa en la cardioprotección al permitir que un desfibrilador pueda acompañar a las personas en su vida diaria. Gracias a su tamaño reducido, el dispositivo puede transportarse fácilmente en un bolsillo, bolso, mochila, bicicleta o incluso en la guantera de un vehículo, algo impensable hasta ahora con los desfibriladores convencionales. Esta portabilidad supone un cambio de paradigma en la lucha contra la parada cardíaca súbita, ya que acerca la desfibrilación temprana a situaciones y lugares donde hasta ahora no era posible disponer de un equipo de estas características.

[[H2:Se puede instalar casi en cualquier lugar

Además de su uso personal o móvil, el Vivest Pocket también aporta importantes ventajas en instalaciones interiores. Los desfibriladores tradicionales requieren habitualmente vitrinas de gran tamaño que ocupan espacio en paredes y zonas de paso. Con el nuevo dispositivo, el espacio necesario se reduce de forma drástica: con su soporte específico, el Vivest Pocket ocupa hasta diez veces menos espacio en la pared, lo que facilita su instalación en prácticamente cualquier lugar.

Esto permite ampliar significativamente los puntos de cardioprotección en edificios, oficinas, hoteles, centros deportivos o comercios, ya que el reducido tamaño del equipo y de su soporte facilita su integración en espacios donde antes resultaba complicado instalar un desfibrilador. A pesar de su formato compacto, el Vivest Pocket mantiene las mismas capacidades técnicas que los desfibriladores de mayor tamaño, ofreciendo tecnología avanzada de análisis del ritmo cardíaco y descarga segura, cumpliendo con los estándares internacionales de desfibrilación.

Vivest Pocket | Constantes y Vitales

Al frente del desarrollo y la introducción del proyecto Vivest en Iberia se encuentra Rubén Campo, uno de los pioneros de la cardioprotección en España. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, Campo ha impulsado numerosas iniciativas destinadas a extender el acceso público a los desfibriladores. Entre ellas destaca la fundación del Proyecto Salvavidas, una de las iniciativas más relevantes en España para la implantación de espacios cardioprotegidos.

La llegada del Vivest Pocket a Europa está prevista para abril de 2026, marcando el inicio de una nueva generación de desfibriladores que combinan tecnología avanzada, máxima portabilidad y facilidad de instalación. Con este lanzamiento, Vivest da un paso más en su objetivo de democratizar el acceso a la desfibrilación temprana y ampliar la cardioprotección a nuevos entornos y situaciones, acercando la posibilidad de salvar vidas a cualquier lugar.