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Esta medida abre un debate incómodo pero necesario: el de la presencia de prácticas sin base científica en el sistema sanitario y su impacto real en los pacientes.

En el programa de Onda Cero, La Brújula, en su espacio de “Constantes y Vitales”, impulsada por La Sexta y la Fundación AXA, conversamos en relación con este tema, con la doctora en biomedicina presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, Elena Campos Sánchez.

El debate trasciende lo puramente científico y entra de lleno en el terreno de la salud pública. Campos recuerda que en España ya se han registrado casos graves asociados al abandono de terapias eficaces en favor de pseudoterapias. Recordando que todo el mundo puede ser víctima de estas prácticas. “Hay ejemplos de personas con alta formación académica que han caído en estas prácticas”. Entre ellos, menciona al cofundador de Apple, Steve Jobs, quien retrasó tratamientos médicos convencionales en favor de alternativas sin evidencia.

La publicidad de las pseudoterapias en Internet

Otro de los desafíos señalados es la proliferación de estas prácticas en Internet, donde la regulación es más débil y la publicidad puede presentar estas terapias homeopáticas como equivalentes a la medicina. La doctora nos recuerda que "lo único que ha demostrado tener utilidad terapéutica, es decir, que funciona clínicamente, son los medicamentos".

Por otro lado, nos invita a que accedamos siempre que lo necesitemos, al registro oficial que por ley tiene que estar accesible al público, que se llama Centro de Información del Medicamento, CIMA, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, donde cualquiera puede acceder desde su propio teléfono móvil.

De ese modo podemos buscar si aquello que le están ofreciendo está autorizado como medicamento, cuáles son las contraindicaciones, en qué condiciones se tiene que tomar, recordándonos, "si lo que le ofrecen no está ahí, posiblemente o es una estafa o no vale para nada, o lo mejor que le puede pasar es que le estafen el dinero".

Los complementos alimenticios y productos de herbolario

Campos también pone el foco en otros productos que suelen generar confusión, como los complementos alimenticios o los preparados de herbolario. Aunque pueden tener usos específicos —por ejemplo, en casos de déficit nutricional—, recordemos que tampoco tienen indicación terapéutica. Hay productos que se han usado tradicionalmente, pero no está demostrado que porque te tomes la infusión vayas a tratarte de tu enfermedad.