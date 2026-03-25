Durante la entrevista en La brújula de Onda Cero, Mara Dierssen ha subrayado cómo el estudio del Síndrome de Down no solo beneficia a quienes la padecen, sino que ofrece respuestas biológicas fundamentales para toda la humanidad. Investigar sus mecanismos celulares es, hoy en día, una ventana abierta para comprender procesos tan complejos como el envejecimiento cerebral, la memoria y la resistencia ante ciertas enfermedades.

Dierssen, que dirige el Grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, explicó que su interés por este campo nació de una carencia: la falta de modelos experimentales cuando comenzó su tesis. Desde entonces, su trabajo se ha centrado en descifrar por qué las personas con síndrome de Down tienen una predisposición genética casi segura a desarrollar alzhéimer, pero, al mismo tiempo, parecen estar "blindadas" contra los tumores sólidos. Esta dualidad genética es una de las áreas más prometedoras de la ciencia actual para encontrar curas y tratamientos preventivos.

El escudo social contra el deterioro

Más allá de las moléculas, la doctora ha hecho especial hincapié en el factor humano. La soledad y el aislamiento social son motores directos del deterioro cerebral y la aparición de problemas mentales. En este sentido, Dierssen ha destacado la suerte de vivir en una cultura como la española, donde la cercanía familiar y social actúa como una barrera protectora frente al aislamiento que sufren con más frecuencia las culturas anglosajonas. La familia no es solo un apoyo afectivo, sino un agente activo que previene el envejecimiento prematuro del cerebro.

La detección precoz es otra de las grandes bazas de la medicina moderna. Al saber de antemano que estas personas tienen una alta probabilidad de desarrollar patologías neurodegenerativas, la ciencia puede actuar de forma preventiva mucho antes de que aparezcan los síntomas. Esta capacidad de anticipación es lo que permite a los investigadores diseñar terapias que mejoren la salud global y la autonomía de las personas con síndrome de Down a lo largo de toda su vida.

Hacia una medicina de precisión

El futuro de la investigación pasa por las terapias individualizadas. Gracias al trabajo de expertos como los que integran la Trisomy 21 Research Society, se están logrando avances en nutrición y cuidados específicos que demuestran que el desarrollo de una persona con síndrome de Down puede optimizarse enormemente si se cuida su entorno biológico y social.

No se trata solo de tratar una condición, sino de entender cómo su genética particular puede darnos las claves para combatir enfermedades que afectan a millones de personas. Socialmente, el síndrome de Down nos enseña solidaridad, pero biológicamente nos ofrece una hoja de ruta para el avance científico.

Estudiar por qué sus células se comportan de forma distinta ante el cáncer o el alzhéimer es, en palabras de Dierssen, una de las misiones más fascinantes de la neurobiología actual. La integración de la ciencia y la calidez humana sigue siendo la mejor fórmula para garantizar que el crecimiento y el desarrollo de estas personas sea pleno y saludable.