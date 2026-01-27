La detección temprana del Alzheimer es uno de los principales desafíos en la investigación biomédica. Una reciente investigación internacional ha demostrado un método innovador y mínimamente invasivo para identificar biomarcadores de la enfermedad a partir de una muestra de sangre, lo que podría facilitar el diagnóstico y la investigación de esta patología. Xavier Morató, director de ensayos clínicos del Ace Alzheimer Center en Barcelona, es uno de los autores de este reciente estudio y hemos hablado con él en nuestro espacio de 'Conversaciones Constantes y Vitales' en La Brújula de Onda Cero. Se trata de un gran avance que abre nuevas posibilidades para mejorar el acceso a pruebas biológicas del Alzheimer que son tradicionalmente complejas, costosas y limitadas a entornos hospitalarios muy especializados.

Hasta ahora, el proceso en España para detectar el Alzheimer sigue un protocolo común que ahora está a punto de cambiar, según nos explica Xavier Morató. "En España la enfermedad de Alzheimer se diagnostica con una descripción clínica por un neurólogo y, además, se necesita una confirmación biológica; es decir, hay una serie de proteínas que se acumulan durante muchos años en el cerebro. Hasta ahora la enfermedad necesitaba de una evaluación clínica junto con una exploración invasiva, que en España generalmente se hace con una punción lumbar, para confirmar la acumulación de esas proteínas en el cerebro. Durante los últimos años, mediante el desarrollo de técnicas muy sensibles se ha avanzado en la detección de esas proteínas en el plasma y ahora, con una simple gota de sangre, también somos capaces de detectarlo".

Esto es sin duda un gran avance para la detección temprana de la enfermedad, pero muchos se preguntan cuánto de temprana puede llegar a ser esta detección. "Cuando nos imaginamos a un paciente con la enfermedad de Alzheimer, imaginamos a una persona totalmente dependiente. Pues aquí, el concepto de diagnóstico temprano, nos referimos a que son personas totalmente independientes que simplemente presentan unas ligeras dificultades para realizar tareas, o algunos problemas de memoria o les cuesta encontrar palabras. A día de hoy, es muy importante cuando presentamos estas primeras quejas, vayamos a unidades de memoria a evaluar nuestra condición", afirma Morató. Hay que resaltar que no se trata de cribados, sino de personas que tienen algún síntoma y temen padecer la enfermedad.

Sin duda, uno de los grandes problemas en esta enfermedad es el infradiagnóstico, aunque Xavier Morató que en realidad hablamos de dos problemas. "Es cierto que existe un infradiagnóstico y yo creo que viene dado porque, hasta hace poco no existía ningún fármaco entonces, ¿por qué la gente iba a querer diagnosticarse si eran malas noticias y no había tratamiento ni cura? A día de hoy no hay cura, pero es verdad que los primeros fármacos ya han sido aprobados y eso va a estimular que la gente quiera tener un primer diagnóstico. El otro problema es que hay un retraso en recibir este diagnóstico. Entre que la persona se queja de una alteración cognitiva, hasta que recibe la etiqueta de un diagnóstico, se habla de una ventana temporal de tres años. Así que imagínate el tiempo que tenemos para implementar estrategias", afirma.

Como cualquier otra enfermedad degenerativa que no tiene cura, muchas personas no quieren hacerse ningún tipo de prueba porque no quieren vivir sabiendo que tienen algo que no tiene cura. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano, clave para poder mejorar la calidad de vida de una persona que padezca la enfermedad. "Existe un miedo, un estigma a la enfermedad. Se habla poco del Alzheimer en las noticias; se habla de investigación en cáncer o en otras enfermedades. De esta enfermedad sí que se escuchan de vez en cuando titulares, pero no se habla de los 800.000 casos en España".

Pero hay un cambio de tendencia y desde hace algún tiempo se han empezado a conocer nuevas terapias que empiezan a aportar algo de luz. "Desde el 2021 hemos tenido grandes titulares, asegura Morató. En 2023 se aprobó un fármaco en Estados Unidos, ahora se ha aprobado ya en Europa (es un medicamento que no cura, pero modifica la progresión de la enfermedad), también se han aprobado los primeros kits comerciales para diagnosticar o descartar la enfermedad. Cada mes tenemos ciertas noticias relevantes en este campo", afirma esperanzado Xavier Morató en La Brújula.