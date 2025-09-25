La ahora Presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) desde su creación, Matilde Fernández, tiene una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de las iniciativas sociales

Según los datos preliminares de un reciente estudio, el 92% de los españoles creen que la soledad no deseada es un problema social "bastante o muy importante". Para dar respuesta a este grave problema, Fundación ONCE presentó el 21 de abril en Madrid el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), un espacio de intercambio de investigaciones y conocimientos entre administraciones y profesionales para conocer la dimensión del aislamiento involuntario en que viven muchas personas en España y contribuir a su mejora.

La soledad no deseada tiene rostro de mujer y de persona mayor, pero cada vez afecta más a jóvenes y no distingue entre estratos sociales y segmentos socioculturales. Es la pandemia del siglo XXI, a la que este observatorio quiere poner cifras y medidas para combatirla.

SoledadES fue creado por iniciativa de Fundación ONCE en colaboración con Cruz Roja, ONCE, Red contra la Soledad no deseada, Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Consejo de la Juventud de España, UGT, CCOO, CERMI y Plataforma de Organizaciones de Pacientes.