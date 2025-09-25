Otro de los ponentes que participan en el evento 'De esto hay que hablar' es José Antonio Luengo Latorre, es Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Psicología Educativa y experto en Intervención en centros educativos problemáticos.

Experto en Psicología Educativa, Sanitaria, del Deporte, y Atención Temprana así como en convivencia y salud emocional en contextos educativos, José Antonio Luengo Latorre también fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid entre los años 2002 y 2012 y Coordinador de la Unidad Técnica de Salud Mental del ISMIE (Consejería de Educación de Madrid).