Marian Rojas Estapé dedica su atención principalmente a personas con problemas de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, trastornos de conducta, terapias familiares, trastornos somáticos y traumas. Ha trabajado en varios proyectos de cooperación y voluntariados fuera de España. Además, apoya y trabaja en la prevención del abuso y tráfico sexual, ya que comenzó su labor en AFESIP CAMBOYA en el Sudeste Asiático y realiza terapias con víctimas de violación y prostitución. Desde al año 2023, Marian Rojas Estapé apoya un proyecto de lucha contra la trata de niños en la frontera de Tailandia con Camboya como embajadora de la ONG Manos Unidas.

Colaboradora habitual en varios medios de comunicación, televisión, radio y en medios escritos, Marian Rojas Estapé imparte conferencias tanto dentro de España como fuera sobre neurociencia, estrés, personalidad, depresión, educación de los hijos, unión mente-cuerpo y mundo digital. Asimismo es creadora del proyecto, 'Ilussio', sobre emociones, motivación y felicidad en el mundo empresarial donde ayudan a los equipos a aprender a gestionar la parte emocional y a combinar mente y emociones en sus lugares de trabajo.

Marian Rojas Estapé es autora del libro 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'. Es el ensayo español más vendido en los que va de siglo, una obra sobre el cerebro, las emociones y el equilibrio interior. También es autora de otra obra titulada 'Encuentra tu persona vitamina', que junto al anterior trabajo han sido traducidos a 20 idiomas y se encuentran a la venta en más de 40 países por todo el mundo. Acaba de publicar su tercer libro 'Recupera tu mente, reconquista tu vida' sobre las pantallas, la dopamina y la atención. En este trabajo, la doctora Rojas Estapé intenta proporcionarnos herramientas para recuperar el control de nuestra vida.