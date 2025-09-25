Nacida en la localidad guipuzcoana de Tolosa, Edurne Pasabán es ingeniera técnica industrial, empresaria y alpinista profesional. Su mayor logro fue convertirse en la primera mujer en el mundo en escalar los 14 ochomiles, las montañas más altas del planeta (todas por encima de los 8.000 metros), hazaña que completó entre 2001 y 2010.

Tras su expedición al K2, Edurne atravesó una profunda depresión que duró más de un año. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida y desde entonces ha sido una defensora activa de la salud mental, compartiendo su historia en conferencias, entrevistas y proyectos educativos.