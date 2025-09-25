'De esto hay que hablar' estará presentado y moderado por la periodista Mamen Mendizábal y reunirá a referentes tan reconocidos como la psiquiatra Marian Rojas Estapé, la presidenta del Observatorio de la Soledad no Deseada (SoledadES) y exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, la alpinista e ingeniera Edurne Pasaban, y el vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España, José Antonio Luengo.

Acudir a este evento es muy sencillo. Rellena el formulario que te encuentras en esta página y consigue tu entrada. Recuerda que el aforo es limitado y que las entradas se otorgarán por orden de llegada.