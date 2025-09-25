× Bases legales

Política de Privacidad

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento de los datos facilitados es Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A, con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703, S.S. de los Reyes, Madrid

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

Datos personales tratados, finalidad del tratamiento y base de legitimación

Atresmedia tratará los siguientes datos de usuarios con la finalidad de gestionar el registro y asistencia al evento 'De esto hay que hablar'

· Datos de registro: nombre y apellidos y correo electrónico de la persona solicitante de las entradas.

La base de legitimación del tratamiento es su consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), prestado en el momento de envío de la solicitud para la recepción de las entradas.

Dicho tratamiento incluye el envío por correo electrónico de las comunicaciones relacionadas con la iniciativa o evento en el que participa.

Plazo de conservación

Atresmedia tratará sus datos por el plazo de vigencia de la iniciativa/evento en la que participa o asiste, así como durante el plazo al que estamos legalmente obligados. En este sentido en Atresmedia mantendremos bloqueados sus datos personales durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida usted o para la atención de requerimientos de autoridades públicas.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia Corporación contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia Corporación como consecuencia de su prestación de servicios. Atresmedia Corporación se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Atresmedia Corporación; y suprimir o devolver los datos a Atresmedia Corporación una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, Atresmedia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, el interesado puede dirigir una comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer.