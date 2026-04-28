En un informe técnico categórico, el Gobierno concluye que la homeopatía carece de cualquier base científica que avale su eficacia. Tras analizar 64 compilaciones de literatura científica desde 2009, los expertos confirman que estos productos no superan el efecto placebo y que los supuestos beneficios detectados en el pasado se debían a estudios de baja calidad, muestras pequeñas o sesgos metodológicos que quedan invalidados ante ensayos clínicos rigurosos.

El informe sitúa a la homeopatía fuera del marco de la medicina científica y la señala como una pseudociencia cuyos postulados desafían las leyes fundamentales de la física y la farmacología. Sanidad destaca que, en las diluciones habituales, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula de la sustancia original. Para ilustrar la magnitud de esta falta de base empírica, el documento señala que una concentración de 6 CH equivale a intentar disolver un solo sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo. Teorías como la "memoria del agua" se confirman, así como creencias sin sustento racional ni evidencia demostrable.

El peligro real de sustituir la medicina por el placebo

Más allá de la falta de efecto terapéutico, Sanidad alerta sobre los riesgos críticos para la salud pública. El principal peligro no es solo la inocuidad del preparado en sí, sino el retraso o abandono de tratamientos médicos reales y eficaces por confiar en productos sin validez científica. Aunque la creencia popular dicta que estos remedios son inofensivos por ser "naturales", se han registrado reacciones adversas graves en otros países, incluyendo intoxicaciones y fallecimientos en lactantes vinculados a productos homeopáticos para la dentición.

En España, el proceso de regularización de la AEMPS ha sido tajante: actualmente no existe ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizada. Los que permanecen registrados lo han hecho bajo un procedimiento simplificado que les prohíbe por ley incluir cualquier indicación de curación en su etiquetado, precisamente porque no han tenido que presentar pruebas de su eficacia para ser comercializados. La administración refuerza así su compromiso con una medicina basada exclusivamente en la evidencia, dejando claro que la homeopatía no puede ser considerada una alternativa válida.

Una tendencia global de exclusión sanitaria

España no está sola en esta ofensiva contra la pseudociencia. El informe analiza la situación en otros países donde la homeopatía está perdiendo todo respaldo institucional. En Francia, el reembolso público se eliminó en 2021; en Reino Unido, se recomienda advertir en el etiquetado sobre la falta de eficacia; y en Alemania, se prevé suprimir definitivamente su cobertura por el seguro médico legal este mismo año. Incluso en Estados Unidos, la FDA califica estos productos como "nuevos medicamentos no aprobados".

Esta postura coordinada a nivel internacional busca proteger al paciente de la desinformación. La medicina moderna se fundamenta en la capacidad de demostrar resultados mediante el método científico, un listón que la homeopatía nunca ha logrado superar. Sanidad concluye que, ante la ausencia de pruebas, cualquier uso de estos preparados que suponga desplazar a la medicina convencional constituye un riesgo inaceptable para la integridad física de los ciudadanos.

Lee aquí el informe técnico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)