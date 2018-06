Consejos para sacar mejores fotos con tu móvil

La mejor cámara para captar un momento especial es la que llevamos encima. Las cámaras de la mayoría de los móviles no son muy buenas, pero con estos consejos que te vamos a explicar podemos realizar buenas fotografías. Lo primero que tienes que saber es que no debes utilizar nunca el zum. La mayoría no pueden hacer zum óptico, por lo que amplían la imagen y la recortan digitalmente. Esto reduce drásticamente la calidad de la imagen. Si tu dispositivo tiene la función de tomar fotos en HDR, fusionará rápidamente varias exposiciones diferentes. Si intentas capturar objetos en movimiento muy rápidos debes desactivar esta función, ya que puede provocar sombras fantasmales o imágenes borrosas.

Algo que hacemos erróneamente es colocar lo que queremos fotografiar en el medio de la imagen. Muchos teléfonos permiten superponer una cuadrícula sobre la pantalla, dividiéndola en seis cajas. Debes colocar lo que quieres fotografiar en cualquiera de los cuatro puntos de intersección de las líneas. Esta es la famosa regla de los tercios. para finalizar, la mayoría de smartphones permiten realizar fotografías pulsando en la pantalla. Esto puede hacer que movamos el móvil en el momento de tomar la instantáneo. Es mejor utilizar el botón de volumen para tomar la foto mientras agarramos el móvil con las dos manos.