Los coches de Polestar ya tienen su propio móvil, el nuevo Polestar Phone

A pesar de todas las informaciones contradictorias sobre la viabilidad de Polestar en el largo plazo, la realidad es que el fabricante sueco sigue apostando por aportar carácter a sus vehículos con dispositivos de vanguardia que no solo pueden mejorar la experiencia de conducción, sino que aportan a la marca un evidente rasgo tecnológico que muchos de sus competidores no tienen.

Aunque ahora con la competencia de Xiaomi o Huawei en el coche eléctrico toca ser más creativos que nunca para atraer nuevos consumidores. Por eso se les ha ocurrido lanzar todo un smartphone de alta gama al mercado bajo su marca Polestar.

Ficha técnica del Polestar Phone

El nuevo móvil de Polestar recrea el aspecto de los coches, presumiendo de un impoluto acabado de color blanco. En el centro de la parte posterior tenemos el logotipo de la marca, como gran protagonista a nivel visual. La verdad que las imágenes nos muestran un móvil muy elegante, de aspecto alargado y bordes rectos.

El Polestar Phone | Polestar

En lo que a la tecnología se refiere, hay que decir que el dispositivo ha sido fabricado por Meizu, otrora destacado fabricante de móviles chino. Este nuevo teléfono se estrena con una pantalla de gran tamaño, con una relación de aspecto de 21:9 y una resolución elevada superior al 2K. La pantalla ocupa el 91,5% del frontal, mientras que los biseles solo tienen un grosor de 2,2mm, y reafirma el espectacular diseño de este teléfono.

El exquisito diseño del Polestar Phone | Polestar

Es un móvil muy potente y que podemos ubicar en la gama alta, ya que no en vano cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, uno de los más potentes del mercado. Este viene acompañado de hasta 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno. La cámara también tiene un buen nivel, ofreciendo tres sensores. El principal cuenta con 50 megapíxeles, y además uno de los sensores nos ofrece un zoom de hasta 3x.

Viene con dos altavoces súper lineales, así como con nano amplificación, lo que promete ofrece un sonido único cuando hablamos de smartphones. La batería llega con una capacidad de 5050mAh, y se carga muy rápido gracias a una potencia de 80W con cable. En el caso de cargarlo sin cables, la velocidad también es elevada gracias a los 50W de potencia. Su pantalla presume también de un lector dactilar ultrasónico, que es la tecnología de este tipo más avanzada del mercado. Un teléfono que como no podía ser de otra forma llega con Android como sistema operativo.

Precio del Polestar Phone

Este móvil desde luego no solo es de alta gama por prestaciones y diseño, sino también por el precio con el que se va a estrenar. Y es que hemos conocido que este teléfono llega a China con un precio de alrededor de 1.000 euros para la versión que cuenta con 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno. De momento no se sabe si saldrá de China, pero nada hace pensar que no sea así, más cuando la marca vende sus coches regularmente en Europa. Sin duda una apuesta arriesgada de Polestar, pero que puede ser un buen gancho para todos aquellos conductores de la marca que estén pensando en comprar un nuevo móvil.