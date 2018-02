Hold, la app que te da recompensas si te desenganchas del teléfono

El tema de la adicción a las pantallas de los smartphones es algo que afecta a bastante gente. Concretamente, según un estudio de 2015, le pasa a una de cada ocho personas... aunque a estas alturas los resultados probablemente se hayan quedado algo desactualizados y sean muchas más.

Los que más usan sus teléfonos son los más jóvenes, y son también los que más riesgo pueden tener de obsesionarse con su uso. Y eso, claro, puede repercutir en su rendimiento académico. Según un estudio de Deloitte, los jóvenes entre 18 y 24 años usan su teléfono un 50% más que el siguiente grupo de edad (gente de entre 25 y 34 años).

En Noruega, según datos de los desarrolladores, el 40% de los estudiantes utiliza Hold (Android / iOS), una aplicación que recompensa a sus usuarios por no echar vistazos furtivos a la pantallita en el campus.

Para ello no utiliza la restricción, algo que quizá a más de uno le vendría bien, sino que apela al autocontrol. La aplicación fiscaliza, desde que tu quieras, el tiempo que deseas estar 'off'. La cosa está en que, aunque no te castiga si no cumples con tu objetivo, te darán puntos para canjear en empresas asociadas si cumples, pudiéndote llevar un refresco, o unas entradas para cine, teatro o un evento deportivo, por poner algunos ejemplos.

Así funciona Hold | Hold

Probablemente sea una perspectiva muy nórdica del problema, y es posible que en otros lugares en los que somos menos disciplinados no funcionara tan bien el invento. De hecho, los fundadores afirman que su objetivo es cambiar los hábitos a largo plazo, sin forzar a las personas. Para ello, también han introducido un toque de red social, de forma que se puede competir con los compañeros para desbloquear recompensas y cupones.

Desde Hold aseguran que un estudiante universitario desbloquea el teléfono unas doscientas veces al día. Y se jactan de que muchos de ellos han mejorado su rendimiento gracias a ellos, atrayendo a un gran número de usuarios y también a muchas marcas interesadas como clientes.

Mirar el teléfono puede provocarnos distracciones fatales, así que a lo mejor con Hold podemos empezar a cuestionarnos nuestros hábitos de desbloqueo y consulta de notificaciones. Eso sí, para obtener puntos el tiempo mínimo es de veinte minutos... quizá sea por eso por lo que, de momento, no está previsto su desembarco en España.