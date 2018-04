Así será la función para borrar los mensajes de Facebook Messenger

El escándalo de Cambridge Analytica ha supuesto un antes y un después para Facebook: con el objetivo de mejorar la seguridad y la privacidad de los usuarios, muchas cosas han empezado a cambiar, como la posibilidad de borrar de un plumazo las aplicaciones que utilizan tus datos, y muchas otras lo harán en el futuro.

Una de las nuevas funciones que la red social ofrecerá para garantizar la privacidad es la opción de eliminar los mensajes enviados en Facebook Messenger para todos, una característica que la compañía implementó en WhatsApp en la recta final de 2017, tras más de un año de rumores. Así lo afirmó la plataforma a principios de abril, después de que saliera a la luz la notifica de que habían sido eliminados algunos mensajes que enviaron Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Facebook a través de Messenger. “Hemos discutido varias veces esta característica”, explicó un portavoz de la red social a algunos medios estadounidenses. “Ahora haremos disponible esta función de eliminación de mensajes para todo el mundo. Nos puede llevar un tiempo”.

Hasta el momento, Facebook no ha informado acerca del estado de la nueva funcionalidad para Messenger desde que se hizo el anuncio, de forma que se desconoce la fecha en la que tiene previsto lanzar la característica a todos los usuarios. No obstante, desde The Next Web señalan que todo apunta a que la opción de borrar los mensajes enviados está a punto de llegar.

Fuentes de este medio han proporcionado al portal una captura que muestra la alerta que verán los usuarios cuando quieran eliminar el texto de sus chats: “¿Borrar mensaje? Si borras este mensaje, nadie en esta conversación podrá volver a verlo. Esto no se puede deshacer”, reza la notificación, que por su diseño podemos saber que es de la aplicación de Facebook Messenger para iOS.

De acuerdo con este texto, la nueva característica permitirá eliminar los mensajes enviados por una persona para todos los usuarios. Lo que desconocemos es si, al igual que sucede en WhatsApp, habrá algún límite temporal para llevar a cabo el borrado. Teniendo en cuenta que los contenidos de Mark Zuckerberg y los directivos de Facebook eran antiguos, esto indicaría que no existiría esta limitación.

Además de la captura que ha obtenido The Next Web, otro factor que nos hace pensar que la nueva función no tardará en llegar es que Facebook prometió que no eliminaría más mensajes de su CEO o cargos directivos hasta que la característica no esté disponible para todas las personas.