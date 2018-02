Así puedes ver las 'Stories' de Instagram de forma anónima

Cuando un usuario publica en sus Stories durante las 24 horas siguientes puede ir viendo una especie de estadística en la que se especifica cuántas personas han visto esa publicación y, si clicas, también quiénes son.

Sin embargo todo esto puede cambiar. Si no te gusta que los usuarios que publican las Stories vean si las has visitado y quede ahí registrado tu nombre, puedes aprovechar el desarrollo del informático Alec Garcia, que ha creado una extensión para Chrome que lo evita y que han recogido en The Next Web.

La extensión te la puedes descargar buscando Chrome IG Story y sí, desafortunadamente, únicamente sirve para la versión de escritorio de Instagram, bastante limitada y que prácticamente se resumen en poder visualizar las publicaciones de otros. Suficiente para lo que nos atañe.

Una vez instalada esta extensión (es tan sencillo como hacer clic en el enlace y aceptar los permisos) podrás ver las Stories de Intagram de manera invisible. Para ello, una vez te hayas logueado en Instagram a través de la web, tendrás que clicar en el icono de la extensión, que se encontrará ubicado en la parte superior derecha del navegador.

Una vez cliques en Chrome IG Story se desplegará una lista con todas las Stories que tus contactos han publicado en las últimas 24 horas y las podrás ver de manera anónima.

Además, también podrás hacer algo que no puedes con la aplicación para móvil de Instagram: descargarte en tu ordenador los contenidos de esas Stories, tanto si son fotografías como si son vídeos. Y, claro, también tienes la opción de hacer pantallazos sin que la otra persona se entere.

Otra opción que tienes para ver las publicaciones de manera oculta es clicar en el icono del ojo que te aparecerá justo encima de las Stories y, de esta manera, habilitar la visión anónima para que no te detecten.

Habilitar la visión anónima | Coveritmedia

En definitiva, la forma más fácil de poder cotillear sin ser visto.